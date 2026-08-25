Субсидию могут забрать из-за одной покупки: что нужно знать украинцам

За что могут снять субсидию

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Большое количество украинцев хочет получить субсидию на коммунальные услуги. Но на скидку от государства имеют право не все украинцы. К примеру, если вы недавно приобрели новое имущество, в субсидии вам откажут. Рассказываем, какие еще есть основания для того, чтобы субсидию не назначили.

Об этом идет речь на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Субсидию могут забрать из-за нового имущества: что нужно знать

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области подготовило подробные разъяснения по субсидиям, ведь у украинцев есть много вопросов по их назначению.

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Субсидия назначается тем, чьи доходы не позволяют самостоятельно покрывать счета за коммунальные услуги, независимо от того, является ли получатель гражданином Украины, иностранцем или лицом без гражданства. Однако на пути к скидке на коммунальные услуги есть немало подводных камней.

Жилищная субсидия не назначается людям, если общая площадь их квартиры превышает 130 кв. метров или дома — 230 кв. метров, а также при наличии нескольких автомобилей или свежей машины в возрасте до пяти лет.

Государство внимательно следит и за финансовой активностью: отказ светит тем, кто в течение года совершал дорогие покупки, покупал валюту или банковские металлы на сумму более 50 тыс. гривен, держит на депозитах более 100 тыс. гривен или владеет несколькими объектами недвижимости.

Кроме того, препятствием станет отсутствие официальных доходов у трудоспособных членов семьи, долги по алиментам или коммунальные задолженности свыше трех месяцев, превышающих 680 гривен.

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Также основанием для непредоставления субсидии является длительное пребывание за границей или неоплаченные предварительные переплаты субсидий.

В расчет общего дохода домохозяйства берутся самые разные поступления — от продажи имущества или аренды до официальных зарплат и задекларированных сумм. Получив помощь, граждане должны быть максимально бдительны, ведь закон обязывает сообщать их о любых изменениях в жизни семьи.

Например, уведомлять ПФУ нужно о таких изменениях в семье, если вы получаете субсидию:

состав зарегистрированных в жилом помещении лиц, их социальный статус;

список получаемых услуг;

смена исполнителя услуг;

осуществление одноразовой покупки, приобретение или получение права собственности на имущество, стоимость которого превышает 100 тысяч гривен, а также осуществление на эту сумму платежей, вытекающую из сделок, по которым предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимое имущество и/или транспортные средства, кроме объектов наследства и дарения;

взносы в уставный (складочный) капитал общества, предприятия, организации;

благотворительную деятельность по уплате средств;

предоставление возвратной/безвозвратной финансовой помощи, ссуды;

приобретение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа), жилые помещения в городе или поселках городского типа;

осуществление сделок по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. гривен.

Лишают ли субсидии за долги за коммуналку

Напомним, что наличие коммунальных долгов не всегда препятствует назначению государственной субсидии. Помощь не назначается только в случаях, когда просрочка превышает три месяца, а сумма долга составляет более 680 гривен.

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Кроме того, долг за одну коммунальную услугу не лишает права на получение субсидии для других услуг, по которым отсутствует задолженность.

В то же время, ПФУ может назначить субсидию даже при наличии долгов, если потребитель заключил договор об их реструктуризации или документально подтвердил уплату. Также право на пособие сохраняется в случае обжалования задолженности в суде при наличии соответствующего определения об открытии производства. Отдельные правила предусмотрены для внутренне перемещенных лиц: при оформлении помощи не учитываются долги, которые образовались до момента получения справки ВПЛ, если человек проживает в жилье без договора аренды.

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