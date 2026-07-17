Суд может отобрать всё: когда за кредиты одного из супругов будет отвечать вся семья

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За долги только одного из супругов может быть наложено взыскание на общее семейное имущество, если в суде будет доказано, что одолженные деньги или полученный кредит пошли на нужды всей семьи.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

В соответствии с положениями Семейного кодекса Украины, любые решения, касающиеся совместного имущества, муж и жена должны принимать совместно. Когда один из партнеров подписывает какое-либо соглашение, закон по умолчанию предполагает, что другой дал на это согласие. Однако, если крупная сделка была заключена без ведома партнера и выходит за рамки обычных бытовых покупок, её можно аннулировать через суд.

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Если же речь идет об операциях с ценным имуществом, недвижимостью или автомобилями, а также о сделках, требующих государственной регистрации или заверения у нотариуса, без официального, письменного и нотариально заверенного разрешения второй половинки не обойтись.

В то же время совместное семейное имущество может быть конфисковано для возмещения ущерба, причиненного преступлением, совершенным одним из супругов. Это законно только в том случае, если в судебном порядке будет четко доказано, что это имущество приобреталось на деньги, полученные преступным путем.

Сам процесс принудительного взыскания долгов проходит по стандартной схеме: государственные исполнители налагают арест на имущество, блокируют и списывают средства со счетов или изымают вещи для их последующей продажи на аукционе. Для этого служба использует все предусмотренные законом инструменты, чтобы полностью исполнить решение суда.

Споры о том, должен ли муж или жена нести ответственность за долги супруга, до сих пор часто возникают в судах, и главное в таких делах — доказать, что деньги брались на нужды семьи, или, наоборот, опровергнуть это. Именно от того, удастся ли другому супругу доказать, что заем не касался общих интересов, зависит окончательное решение суда.

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Напомним, в начале мая 2026 года ведущие банковские ассоциации Украины предложили Верховной Раде и НБУ отменить мораторий на взыскание ипотечного жилья, восстановить штрафы за просрочку и упростить судебные процедуры для мелких долгов. По словам банкиров, действующие военные ограничения, запрещающие выселение и начисление пени, сделали кредиты убыточными для финансистов и фактически позволяют заемщикам годами не платить без каких-либо последствий.

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