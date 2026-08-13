Суд по делу «Роттердам+» указал на несогласованность позиции обвинения — международная мониторинговая миссия

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Об этом сообщила мониторинговая миссия IAC ISHR по итогам заседания 29 июля.

Как отмечают наблюдатели, в ходе исследования письменных доказательств суд задал стороне обвинения ряд уточняющих вопросов. Суд также указал, что отдельные действия, ранее прокурор характеризовавшие как правомерные, на этом заседании получили другую правовую оценку.

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По заключению миссии, характер этих вопросов может свидетельствовать, что аргументы прокуратуры пока не устранили сомнения суда относительно определенности и последовательности обвинения и его соответствия стандарту доказывания «вне разумного сомнения».

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«При наличии многочисленных неточностей, противоречий и потребностей в постоянной процессуальной конкретизации обвинительной версии объективно возникает вопрос относительно того, насколько такое уголовное преследование отвечает требованиям правовой определенности и стандартам обоснованности обвинения», — говорится в отчете.

Сторона защиты, в свою очередь, расценила вопросы суда как фактически направленные на уточнение и конкретизацию обвинительной версии. По убеждению защитников, это может вызвать сомнения в объективности и независимости суда, поскольку способно помочь прокуратуре устранить недостатки ее правовой позиции. Суд в ответ отметил, что имеет право задавать уточняющие вопросы для выяснения фактических обстоятельств дела.

В миссии зафиксировали тенденцию постепенного роста недоверия защиты к процессуальной роли суда. В то же время, эксперты отмечают, что имеющиеся материалы мониторинга пока не дают достаточных оснований говорить о нарушении принципа беспристрастности суда, однако эти обстоятельства требуют дальнейшей оценки. Проводка рекомендована для дальнейшего мониторинга.

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