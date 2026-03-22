Суд в Днепре взыскал с безработного более 12 тыс. грн выплат — причина

Украинец незаконно получил выплаты и должен вернуть деньги государству

В Днепре суд обязал местного жителя вернуть государству более 12 тыс. грн пособия по безработице, которое он получил безосновательно. Нарушения были обнаружены после проверки данных о его пребывании за границей.

Об этом идет речь в решении Шевченковского районного суда Днепра.

Мужчина оформил статус безработного в мае 2022 года через приложение "Действие". При подаче заявки он подтвердил, что ознакомлен с правилами получения выплат, в частности, обязанностью сообщать о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на их начисление.

Впоследствии выяснилось, что во время пребывания на учете он выехал за пределы Украины и находился за границей с 9 июля по 28 октября 2022, то есть 112 дней. Об этом факте мужчина не сообщил службу занятости, хотя это прямо предусмотрено законодательством.

Согласно правилам, если безработный находится за границей более 30 календарных дней, выплату пособия прекращают с 31 дня. При этом мужчина продолжал получать средства — в частности, начисления производились в октябре и ноябре 2022 года.

Как отреагировали в центре занятости

После обнаружения нарушения центр занятости обратился к получателю с требованием добровольно вернуть излишне выплаченные средства. Однако деньги так и не были возвращены, поэтому учреждение подала иск в суд.

Суд установил, что мужчина нарушил требования законодательства, не сообщив о длительном пребывании за границей и безосновательно получал помощь.

Решение суда по пособию по безработице

Согласно постановлению суда, с ответчика решено взыскать 12 062,99 грн незаконно полученного пособия по безработице, а также 3 028 грн судебного сбора.

Отметим, что на 2026 год минимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 3 900 грн, а максимальная выплата составляет 8 647 грн (в прошлом году она составляла 8 000 грн).

В то же время эксперты напоминают, что получатели денежного пособия по безработице обязаны своевременно информировать службу занятости об изменениях обстоятельств — в частности, выезде за границу, трудоустройстве или других факторах, влияющих на право на выплаты. В противном случае это может привести к возврату средств через суд.