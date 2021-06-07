Суд в Лондоне арестовал еще большую сумму на счетах компании топ-менеджера БХФЗ Ржепецкой Metabay Актуально

Речь идет о вероятной причастности Ржепецкой к мошеннической схеме.

28 мая Высокий суд справедливости в Лондоне арестовал счета британской компании Metabay, принадлежащей директору по развитию бизнеса "Борщаговского химико-фармацевтического завода" (БХФЗ) Ирине Ржепецкой, на еще большую сумму, чем в марте (4,2 млн долл.) - теперь арестованы уже 6,8 млн долл.

Кроме того, 21 мая Хозяйственный суд Киева по делу № 910/4707/21 также согласился рассмотреть иск фарм-фирмы "Дарница", как крупнейшего акционера БХФЗ - о привлечении Metabay в качестве ответчика и увеличение требований на такую же сумму, как было решено в Лондоне.

Ржепецкая является дочерью председателя Наблюдательного совета БХФЗ Николая Безпалько и генерального директора БХФЗ до 2018 года Людмилы Безпалько. Включая этих должностных лиц, иск подан в итоге против 8-ми топ-менеджеров БХФЗ и двух компаний - Metabay и немецкой Farmaplant Fabrikation Chemischer Produkte GmbH.

В решении английского суда говорится о вероятной причастности Ржепецкой к мошеннической схеме. Схема с распределением ролей топ-менеджеров завода содержится в решении английского судьи.

Как сообщалось ранее, Metabay выступает посредником в закупке БХФЗ фармацевтического сырья у немецкой компании Farmaplant Fabrikation Chemischer Produkte GmbH. В "Дарнице" уверены, что с 2014 года БХФЗ закупал фармсырье у этой компании по цене, существенно выше, чем рыночная. Сумму переплаченных средств Farmaplant перечисляла на счет компании Metabay под видом комиссии за то, что последняя якобы способствовала заключению соответствующих договоров поставки.

По данным аудита, проведенного международной компанией "Крестон", по тем поставкам сырья, которые удалось проанализировать, суммарные убытки, причиненные топ-менеджерами БХФЗ своим акционерам. составили 6,8 млн долл.

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