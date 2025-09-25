Судебные иски не должны быть «лазейкой» для должников – Омельченко

Реклама

По его словам, сегодня в Правилах розничного рынка электроэнергии существует норма, позволяющая возобновить электроснабжение небытовому потребителю (бизнесу или коммунальному предприятию) только потому, что дело об отключении рассматривается в суде.

"Фактически это создает "лазейку" для должников - под видом судебного спора можно затягивать процесс и безвозмездно пользоваться электроэнергией", - пояснил Омельченко.

Он отметил, что НКРЭКУ предлагает уточнить правило: для небытовых потребителей такая «защита» не будет действовать в случае долгов.

Реклама

«Если отключение произошло из-за неуплаты – сам факт обращения в суд не станет основанием для возобновления электроснабжения», – сказал эксперт.

В то же время, по словам Омельченко, механизмы защиты добросовестных потребителей сохраняются. В частности, можно обжаловать счет или акт в порядке, определенном договором; обратиться в суд и добиться обеспечения иска (запреты на отключение до разрешения спора); требовать возмещения ущерба, если отключение было неправомерным.

В настоящее время должники нередко используют суды как инструмент во избежание отключения от электроснабжения. Достаточно подать иск и открыть производство, чтобы поставщик не имел права выключать свет, пока идет рассмотрение дела. Это позволяло практически затягивать процесс и продолжать воспользоваться электроэнергией без оплаты.