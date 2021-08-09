"Сумма незначительная, поэтому разбираться не будут": у еще одной клиентки ПриватБанка исчезли деньги

"Сумма незначительная, поэтому разбираться не будут": у еще одной клиентки ПриватБанка исчезли деньги

Женщина говорит, что в финучреждении деньги возвращать не будут.

Клиентка ПриватБанка пожаловалась, что с ее карточки была проведена операция по списанию денежных средств без ее согласия. Однако деньги никто возвращать не собирается.

На финансовое учреждение пожаловалась украинка на сайте minfin.com.ua.

По словам женщины, инцидент произошел 7 августа. С ее карточки была проведена операция по списанию денежных средств. После жалобы клиентке ответили, что сумма незначительна, поэтому разбираться они не будут.

"По факту получила сообщение, что с моей карты произведена оплата товаров (услуг) на непонятном сайте. В службе поддержки сказали, что сумма незначительна, поэтому разбираться никто не будет, также сказали, что сайты могут хранить все данные карт, не понимаю как это допустимо", — пишет клиентка.

Кроме того, ей порекомендовали обращаться на сайт, через который была проведена операция.

Что говорят в ПриватБанке

На жалобу клиентки ответили в финансовом учреждении, что на постороннем сайте был оформлен токен, который дает возможность производить оплату по договору, заключенному с компанией, на счет которой провели оплату.

Ранее стало известно, что в Украине клиенты ПриватБанка массово жалуются на проблемы в работе банкоматов финучреждения. Аппараты не выдают наличные, но все равно происходит списание средств со счета.

Не так давно клиентка ПриватБанка Татьяна Хода пожаловалась, что с ее карточки исчезли средства в размере почти 35 тысяч гривен.

Женщина сообщила, что "полетели" средства с зарплатной карты без ее ведома, без СМС-сообщений. В финансовом учреждении возвращать деньги ей не спешат, ссылаясь на процедуру проверки и рассмотрения ее заявления с обжалованием операций по банковской карте.

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