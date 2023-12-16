"Сунул руку в карман, а там доллары – у меня паника": судья Киевского апелляционного суда объяснил взятку в $8300

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заключил под стражу до 2 февраля 2024 года судью Киевского апелляционного суда Юрия Сливу, которого НАБУ и САП подозревают в получении неправомерной выгоды. Юрий Слива также может внести залог в 2,5 млн грн.

Журналист Константин Андриюк опубликовал видео с судебного заседания, где подозреваемый Слива пытается оправдаться за взятку и рассказывает версию, что он "случайно" обнаружил доллары в своем кармане и вообще ничего о деньгах не знал.

"Если бы я знал, что у меня средства, я вам клянусь, это надо быть дурачком, чтобы это сделать! Я бы попросился вместе с ними (судьями – ред.) и эти средства выбросил бы в туалете, или где-нибудь подбросил бы. Один работник НАБУ нас ведет, нас трое — я бы точно от их избавился. Я не знал, что это средства. Спустя некоторое время я сунул руку в карман и так случилось, что попал (нащупал — ред.) пальцами этот пакет, а там — деньги. Доллары. И у меня паника, ступор. Что мне сейчас подойти к работникам НАБУ и сказать: "О, я нашел у себя в кармане пакет, а там доллары". Я не знал, что делать. У меня были искренние мысли, что меня не будут обыскивать", — рассказал оригинальную версию Юрий Слива.

Накануне НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении неправомерной выгоды.

По версии следствия, судья Вячеслав Дзюбин получил $35 тысяч неправомерной выгоды за снятие ареста с двух самолетов по делу бывшего руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева. Дзюбин оставил себе $10 тысяч, а остальные – $25 тысяч для трех других судей Киевского апелляционного суда – Юрия Сливы, Игоря Паленика и Виктора Глиняного.

Игорь Паленик получил от Дзюбина $25 тысяч в коробке с-под виски. $8,3 млн он упаковал в пачку из-под кофе и передал их судье Юрию Сливе.

Судья Виктор Глиняный получил $8300 в рекламной брошюре Интернет-провайдера. Во время обысков у судьи Сливы обнаружили $8300 под ремнем в упаковке с-под кофе.

Напомним, экс-председатель села на Закарпатье объяснил, почему депутат мог подорвать гранаты.

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