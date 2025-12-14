Супермаркеты готовятся к росту цен: какой продукт подорожает в начале нового года

Сезонный скачок и инфляция / © Freepik

Реклама

Перед Рождеством в Украине фиксируется очередной рост цен на куриные яйца. По оценкам экспертов, этот тренд не только сохранится, но и усилится в начале 2026 года, так что украинцам стоит готовиться к рекордному подорожанию одного из базовых продуктов рациона.

Об этом идет речь в материале Новости.LIVE со ссылкой на слова экономиста Владимира Чижа.

Возвращения к прошлогодним ценникам уже не стоит ждать, заметил эксперт.

Реклама

По данным Госстата, в январе 2025 года средняя цена десятка куриных яиц составила 49,39 грн., однако в новом году таких показателей на полках магазинов не будет.

Рост цен — что происходит

По словам эксперта, в начале 2026 года яйца могут подорожать еще на 10–15%. Причина — высокая чувствительность этого продукта к изменениям в издержках производителей.

«Яйца — одна из наиболее волатильных категорий ежедневных продуктов. Если усложняются условия содержания птицы или растет себестоимость, цена мгновенно реагирует», — отмечает Чиж.

Почему дорожают яйца

Среди ключевых факторов роста цен эксперт называет сезонность и общее удорожание производства. В холодный период года яйценоскость птицы снижается, предложение сокращается, а это автоматически подталкивает цены вверх.

Реклама

Кроме того, в 2025 году производители столкнулись с дополнительными затратами из-за:

удорожание кормов,

рост цен на электроэнергию,

более дорогую логистику,

влияние всеобщей инфляции.

Продукты, которые могут подешеветь перед праздниками

В то же время, не все продукты питания демонстрируют одинаковую динамику. Глава наблюдательного совета АО «Молочный альянс» Сергей Вовченко заявил, что сливочное масло, несмотря на перебои с электроснабжением, не подорожает.

По его словам, в канун праздников цены на масло могут даже снизиться благодаря акционным предложениям в торговых сетях.

«Практически у всех предприятий есть генерация или когенерация для приема и охлаждения молока. Оснований для повышения цен нет», — объяснил Вовченко.

Реклама

Поэтому если на некоторые молочные продукты украинцы могут рассчитывать на скидки, то яйца остаются среди товаров, которые быстрее всего реагируют на сезонные и экономические вызовы — и в январе 2026 года это будет особенно ощутимо.