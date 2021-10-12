Суркисы никогда не ставили вопрос об обжаловании национализации "ПриватБанка" — адвокат

Заявление адвокатов пятого президента Петра Порошенко о том, что в результате решения Лондонского суда провалилась попытка скомпрометировать национализацию "ПриватБанка" и взыскать с государства деньги, — это выдумка и фейк, которые искусственно разгоняются.

Об этом на пресс-конференции в Киеве 12 октября заявил юрист и адвокат Игоря Суркиса Игорь Алексеев.

"Недавно адвокаты пятого президента заявили на своей пресс-конференции, что в результате решения Лондонского суда провалилась попытка скомпрометировать национализацию "ПриватБанка" и взыскать с государства деньги. Все эти тезисы — откровенно манипулятивные, ложные и ошибочные. Ни в суде Лондона, ни в любом другом суде в других странах истцы никогда не ставили вопрос обжалования самой национализации "ПриватБанка", таких исковых требований никогда не было", — сказал адвокат.

По его словам, истцы действительно апеллировали к фактам необоснованного признания их связанными с "ПриватБанком", и подобных аргументов было достаточно. Он также подчеркнул, что нарратив, который распространялся в СМИ о том, что была попытка взыскать средства с государства — абсолютно ошибочный и ложный.

"Хочу категорически заявить, что никто и никаких претензий к государству Украина никогда не предъявлял. Никогда не было попыток взыскать ни 350 млн долларов, о которых распространяли информацию в СМИ, или какую-то другую сумму. Были претензии к двум физическим лицам. Петру Порошенко и Валерии Гонтаревой. И этот тезис очень легко проверить, просто открыв любой документ этого дела, который есть в открытом доступе. Вы не найдете там государство и государственного органа в качестве ответчиков", — подчеркнул адвокат.

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