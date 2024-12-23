Сверхурочная работа в Украине: какова оплата и обязанности работодателя

Работа украинцев, работающих в сверхурочное время, оплачивается в двойном размере от часовой ставки. Эту обязанность работодателя регулирует статья 106 Кодекса законов о труде.

Об этом рассказали специалисты Юго-Восточного межрегионального управления Госслужбы по вопросам труда.

В Украине почасовая система оплаты труда в сверхурочное время предусматривает оплату сверхурочных часов по двойной ставке.

Сдельная система оплаты труда также предусматривает повышенную оплату за работу после рабочего дня. В этом случае доплата рассчитывается в размере 100% тарифной ставки работника соответствующей квалификации за все отработанные сверхурочные часы.

Отмечается, что отработанные сверхурочные часы не компенсируются предоставлением отгула.

Специалисты также отметили недопущение мобинга и дискриминации людей с инвалидностью, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин в трудовых отношениях и необходимость психосоциальной поддержки на рабочих местах.

К слову, в 2025 году в Украине минимальная зарплата и прожиточный минимум не изменятся.

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