Сверхурочная работа в Украине: какова оплата и обязанности работодателя

Почасовая и сдельная системы оплаты труда обязательно должны учитывать фактор переработок.
Работа украинцев, работающих в сверхурочное время, оплачивается в двойном размере от часовой ставки. Эту обязанность работодателя регулирует статья 106 Кодекса законов о труде.
Об этом рассказали специалисты Юго-Восточного межрегионального управления Госслужбы по вопросам труда.
В Украине почасовая система оплаты труда в сверхурочное время предусматривает оплату сверхурочных часов по двойной ставке.
Сдельная система оплаты труда также предусматривает повышенную оплату за работу после рабочего дня. В этом случае доплата рассчитывается в размере 100% тарифной ставки работника соответствующей квалификации за все отработанные сверхурочные часы.
Отмечается, что отработанные сверхурочные часы не компенсируются предоставлением отгула.
Специалисты также отметили недопущение мобинга и дискриминации людей с инвалидностью, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин в трудовых отношениях и необходимость психосоциальной поддержки на рабочих местах.
К слову, в 2025 году в Украине минимальная зарплата и прожиточный минимум не изменятся.
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