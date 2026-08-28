Свет, газ и вода в сентябре: какие тарифы ждут украинцев

Тарифы останутся в силе

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С 1 сентября тарифы на коммунальные услуги для бытовых потребителей останутся на прежнем уровне. Правительство не принимало решений об их повышении, поэтому расценки на свет, газ и воду не изменятся.

ТСН.ua пишет о том, сколько украинцы будут платить за коммуналку осенью.

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Тариф на электроэнергию

Базовая стоимость света остается на отметке 4,32 грн за кВт-ч. Правительство продлило действие этого тарифа для населения до 31 октября 2026 года.

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В период с мая по конец сентября для всех бытовых потребителей действует единая ставка — 4,32 грн за кВт-ч. Льготная цена для домохозяйств с электроотоплением (2,64 грн за кВт-ч на первые 2 000 кВт-ч), действующая только в отопительный сезон, снова начнет применяться с 1 октября.

Стоимость газа

Зафиксированная стоимость газа для клиентов «Нафтогаза» — 7,96 грн за кубометр, и этот тариф будет действовать до апреля следующего года. Тех, кто уже пользуется услугами компании, автоматически оставили на этой цене, а новички могут выбрать этот тариф самостоятельно при подключении.

В целом, на рынке поставщики предлагают населению годовые тарифы в диапазоне от 7,96 до почти 10 гривен за куб, хотя абсолютное большинство украинских семей — около 98% — все равно обслуживается именно «Нафтогазом».

Тарифы на воду в сентябре

В Украине нет единого тарифа на водоснабжение и водоотвод. В каждом регионе местные водоканалы самостоятельно пересматривают цены ввиду рыночной ситуации и индивидуальных обстоятельств.

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Летом для многих бытовых потребителей стоимость услуги существенно выросла.

Например, вода подорожала в Ирпене — 82,42 грн/куб вместо 56,88 грн, в Полтаве — 84,9 грн/куб вместо 33,7 грн, в Одессе — 65,54 грн/куб вместо 35,16 грн, в Виннице — 81,07 грн/куб вместо 25,57 грн/куб 27,9 грн.

Напомним, в Украине за полгода открыли более 108 тысяч исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги. Больше должников на Харьковщине, а чаще всего украинцы не платят за теплоснабжение.

НКРЭКУ приняла решение освободить от платы за доставку газа владельцев частных домов и квартир, чье жилье потерпело разрушения из-за войны и стало непригодным для безопасного газоснабжения. Новые правила решают давнюю проблему, когда людям приходилось платить за транспортировку по прошлогодним объемам даже при полном отсутствии использования ресурса.

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Кроме этого, владельцев разрушенных домов освободили от обязанности ежемесячно передавать показатели счетчиков, а также от расходов на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоэтажках. Все льготы будут действовать в течение всего периода, пока в доме нет возможности безопасно пользоваться газом.

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