Света меньше, а платежки больше: почему счета за электроэнергию не уменьшаются

Несмотря на жесткие графики отключений электроэнергии, многие украинцы продолжают получать высокие суммы в платежках. Причин несколько – и они не всегда связаны с количеством часов без света.

Об этом рассказал генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко в эфире "Суспільного".

Прежде всего он обратил внимание на особенность расчетного периода. В Украине потребители оплачивают электроэнергию, использованную в прошлом месяце. То есть поступающие в январе платежки фактически отражают потребление за декабрь. А декабрь был холоднее, с меньшими или неравномерными ограничениями электроснабжения, что и сказалось на итоговых суммах.

По словам Коваленко, реальное влияние январских отключений станет заметно только в февральских счетах, и то не для всех – все зависит от поведения конкретного домохозяйства.

Вторая распространенная причина – несвоевременная передача показателей счетчика. Если потребитель не представляет данные в установленные сроки, энергокомпания начисляет оплату по среднему показателю потребления. Он формируется на основе прошлых периодов, когда свет был более стабильным. В результате счет может не соответствовать реальному объему потребления при отключении.

Третий фактор – изменение потребительского поведения. По данным YASNO, массовые блекауты не всегда означают экономию. На примере Киева компания зафиксировала, что около 50% потребителей не уменьшили использование электроэнергии вообще, а еще 26% даже увеличили его. Причина – активное использование павербанков, аккумуляторов и зарядных станций, а также одновременное включение энергоемких приборов в часы, когда свет появляется.

Лишь около четверти домохозяйств реально сократили потребление. Во многих случаях экономия при отключениях нивелируется пиковыми нагрузками после восстановления электроснабжения – когда одновременно запускают стиральные машины, бойлеры, обогреватели и заряжают всю технику.

В компании отмечают: сумма в платежке напрямую зависит от того, сколько электроэнергии зафиксировал счетчик. Поэтому даже многочасовые отключения не гарантируют меньшие затраты, если фактическое потребление не уменьшается.

Энергетики не исключают, что счета за февраль могут быть ниже, но только при реальной экономии, равномерной нагрузке и своевременной передаче показателей счетчика. Именно эти факторы остаются ключевыми в условиях энергетического кризиса.

Напомним, после массированной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру в ночь на 24 января в Киеве без электроснабжения остаются более 800 тысяч потребителей, а энергосистема работает в условиях существенного дефицита мощности.