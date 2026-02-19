Света меньше, а платежки больше: почему украинцы не видят экономии за электроэнергию

Длительные отключения электроэнергии не стали поводом для уменьшения сумм в платежках / © Pixabay

Украинцы все чаще замечают, что суммы в счетах за электроэнергию растут даже в периоды длительных отключений.

СЕО YASNO Сергей Коваленко изданию УНН объяснил, почему суммы в платежках за электроэнергию растут во время отключений света.

По его словам, на это влияют пусковой ток техники, индивидуальные повадки потребления и несвоевременная передача показателей счетчика.

«Здесь стоит говорить о том, как именно потребляется электроэнергия в те часы, когда свет есть. Кому достаточно раз включить стиральную машину и приготовить еду. А у кого-то в это время все приборы работают по полной. Мы наблюдаем, что у части клиентов потребление даже возросло — стало больше, чем в „спокойный“ период», — сказал он.

Он отметил, что на сумму в платежке влияют сразу несколько факторов. Один из них — так называемый пусковой ток. Когда электроснабжение возобновляется, техника потребляет гораздо больше энергии в момент запуска.

При восстановлении электроснабжения происходит скачок потребления. Электродвигатели холодильников, насосов, кондиционеров и другой техники в момент старта потребляют в 3-7 раз больше, чем при нормальной работе. Также важны индивидуальные повадки потребления. Кроме того, еще одним важным фактором является своевременная передача показателей счетчика.

Когда в Украине отменят графики отключений света — прогноз

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что в апреле, мае и июне у Украины есть шанс полностью отойти от графиков отключений благодаря сезонному снижению потребления электроэнергии.

В то же время Харченко предупредил, что облегчение будет временным. Уже в июле и августе ограничения электроснабжения почти гарантированно вернутся.

Причинами летнего дефицита он назвал пиковые нагрузки из-за жары и массового использования кондиционеров, а также ремонтной кампании на атомных электростанциях, которая традиционно приходится на теплое время года для подготовки энергоблоков к зиме.

Сегодня во всех регионах Украины будут действовать графики отключений.