Свет (иллюстративное фото) / © Pixabay

Реклама

Несмотря на длительные отключения электроэнергии, украинцы могут получать такие же или даже большие счета за свет. В Yasno объяснили, почему графики отключений не всегда помогают сэкономить и как избежать лишних начислений.

По информации Yasno, есть две основные причины, по которым суммы в платежках могут не уменьшаться даже при ограниченном электроснабжении.

Реклама

Почему платежки остаются высокими

Первая причина – несвоевременно переданные показания счетчика или их отсутствие.

Реклама

В таком случае счет могут формироваться не по фактическому потреблению, а на основе средних показателей предыдущих периодов. Поэтому начисленная сумма иногда оказывается больше, чем ожидает потребитель.

Вторая причина – резкий рост потребления по возвращении света.

Когда электроснабжение возобновляется, украинцы часто одновременно включают бойлеры, стиральные машины, утюги и другие мощные приборы.

В Yasno объясняют, что такое отложенное потребление может фактически компенсировать электроэнергию, которую не использовали при отключениях. В результате за месяц расходы остаются почти такими же, как и без графиков.

Реклама

Кроме того, дополнительную электроэнергию могут потреблять инверторы с аккумуляторами. Даже при наличии централизованного электроснабжения, такие системы используют энергию для поддержания работы и готовности к следующим отключениям.

Как не переплачивать за свет

В Yasno советуют придерживаться нескольких простых правил:

Своевременно передавать показания счетчика. В этом месяце это необходимо сделать с 29 ноября по 3 декабря.

Не включать несколько мощных электроприборов после восстановления электроснабжения.

При отключении выключайте освещение в комнатах и отсоединяйте ненужные приборы от розеток, чтобы они не начали потреблять электроэнергию без вашего ведома по возвращении света.

Таким образом, само наличие отключений не гарантирует меньшие счета. Сумма в платежке зависит от фактического потребления электроэнергии и правильности передачи показаний счетчика.

Пересчет коммунальных платежей в Украине: кто имеет право платить меньше

Напомним, украинцы могут требовать перерасчета коммунальных платежей, если из-за блекаутов или аварий не получали отопление, горячую или холодную воду или услуги водоотведения или их качество было ненадлежащим.

Реклама

Для этого потребителям советуют фиксировать даты и продолжительность перебоев, составлять акты-претензии и хранить копии обращений к поставщикам для проведения перерасчета.

Кроме того, владельцев разрушенного жилья освободили от ежемесячной передачи показаний газовых счетчиков и платы за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Льготы будут действовать, пока в домах не будет возможности безопасно пользоваться газом.

Кто может получить 25% скидки на коммунальные услуги

Напомним, в Украине граждане со статусом «ребенок войны» имеют право на 25% скидки на оплату коммунальных услуг. Льгота не распространяется на услугу по управлению многоквартирным домом и другим членам семьи льготника.

В то же время, скидку предоставляют только при условии, что среднемесячный доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не превышает установленного законодательством порога.

Льготу назначают на один год через Пенсионный фонд Украины. Для ее оформления необходимо подать соответствующее заявление, удостоверяющие личность документы и сведения о доходах.

Новости партнеров

Новости партнеров