Энергосистема

Систематические удары российских окупантов по объектам энергетики имеют разрушительные последствия не только для бытовых потребителей, но и для национальной экономики. Вынужденный переход на резервные источники питания и простое оборудование привели к значительному скачку себестоимости украинских товаров.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией (EBA).

Согласно данным исследования, 61% представителей бизнеса констатируют удорожание производства собственной продукции. Для большинства компаний этот показатель колеблется в пределах 10–30%, и только единицам удалось удержать рост расходов на уровне 2–5%.

Кроме финансовых потерь, предприниматели сталкиваются с организационными проблемами:

58% компаний вынуждены изменять графики работы;

50% бизнесов фиксируют падение объемов производства;

48% предприятий страдают от вынужденных простоев.

Лишь каждый пятый респондент заявил, что длительная нехватка электроэнергии не оказала критического влияния на их деятельность.

Украинский бизнес показывает высокий уровень устойчивости. 90% опрошенных компаний уже обеспечены альтернативными источниками энергии, а 23% достигли полной энергонезависимости.

Благодаря этому лишь в менее 10% случаев перебои со светом привели к срыву контрактов.

В то же время, для поддержания стабильности предприниматели ожидают шагов навстречу от государства:

Компенсации расходов на закупку топлива и генераторов. Доступ к дешевому кредитованию. Введение четких и прогнозируемых графиков отключений.

Эксперты об угрозах для Киева

Ситуация в Киеве остается одной из самых сложных. Директор аналитическо-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко отмечает, что враг целенаправленно охотится на ключевые объекты генерации столицы — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

«Масштабы потенциальных повреждений трудно предусмотреть заранее, а энергосистема вынуждена работать в режиме постоянной адаптации к угрозам», — отметил эксперт.

По его словам, гарантировать стопроцентную бесперебойную работу энергосистемы Киева в таких условиях невозможно. Единственной надежной защитой для инфраструктуры остается эффективная работа сил ПВО, поскольку любые прогнозы нивелируются постоянным изменением тактики врага.

Напомним, из-за длительных отключений электроэнергии и суровой зимы многие предприниматели столкнулись с нехваткой ресурсов для работы.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отмечал, что бизнесу не стоит ждать критической ситуации: большинство банков сейчас готовы предоставлять кредиты для покупки генераторов, зарядных станций и другого оборудования, необходимого для работы в условиях блекаутов. По его словам, это реальный выход даже для малого и среднего бизнеса.