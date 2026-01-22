ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
426
Время на прочтение
2 мин

Света нет — счет растет: украинцев готовят к новым суммам в чеках

Массированные атаки россиян на энергосистему вынуждают предпринимателей сокращать производство и поднимать цены.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Энергосистема

Энергосистема

Систематические удары российских окупантов по объектам энергетики имеют разрушительные последствия не только для бытовых потребителей, но и для национальной экономики. Вынужденный переход на резервные источники питания и простое оборудование привели к значительному скачку себестоимости украинских товаров.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией (EBA).

Согласно данным исследования, 61% представителей бизнеса констатируют удорожание производства собственной продукции. Для большинства компаний этот показатель колеблется в пределах 10–30%, и только единицам удалось удержать рост расходов на уровне 2–5%.

Кроме финансовых потерь, предприниматели сталкиваются с организационными проблемами:

  • 58% компаний вынуждены изменять графики работы;

  • 50% бизнесов фиксируют падение объемов производства;

  • 48% предприятий страдают от вынужденных простоев.

Лишь каждый пятый респондент заявил, что длительная нехватка электроэнергии не оказала критического влияния на их деятельность.

Украинский бизнес показывает высокий уровень устойчивости. 90% опрошенных компаний уже обеспечены альтернативными источниками энергии, а 23% достигли полной энергонезависимости.

Благодаря этому лишь в менее 10% случаев перебои со светом привели к срыву контрактов.

В то же время, для поддержания стабильности предприниматели ожидают шагов навстречу от государства:

  1. Компенсации расходов на закупку топлива и генераторов.

  2. Доступ к дешевому кредитованию.

  3. Введение четких и прогнозируемых графиков отключений.

Эксперты об угрозах для Киева

Ситуация в Киеве остается одной из самых сложных. Директор аналитическо-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко отмечает, что враг целенаправленно охотится на ключевые объекты генерации столицы — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

«Масштабы потенциальных повреждений трудно предусмотреть заранее, а энергосистема вынуждена работать в режиме постоянной адаптации к угрозам», — отметил эксперт.

По его словам, гарантировать стопроцентную бесперебойную работу энергосистемы Киева в таких условиях невозможно. Единственной надежной защитой для инфраструктуры остается эффективная работа сил ПВО, поскольку любые прогнозы нивелируются постоянным изменением тактики врага.

Напомним, из-за длительных отключений электроэнергии и суровой зимы многие предприниматели столкнулись с нехваткой ресурсов для работы.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отмечал, что бизнесу не стоит ждать критической ситуации: большинство банков сейчас готовы предоставлять кредиты для покупки генераторов, зарядных станций и другого оборудования, необходимого для работы в условиях блекаутов. По его словам, это реальный выход даже для малого и среднего бизнеса.

Дата публикации
Количество просмотров
426
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie