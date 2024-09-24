"Светит" ли украинцам повышение минимальной зарплаты в 2025 году: заявление Минфина

Министр сказал, что пока нет возможности повышать социальные стандарты.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что минимальная зарплата в Украине в 2025 году не будет повышаться.
Об главе Минфина сказал на брифинге.
Марченко напомнил, что в 2024 году минимальная зарплата была увеличена до 8000 грн, а вот в 2025 году ее размер останется без изменений.
Министр объяснил, что пока нет возможности повышать социальные стандарты в стране. Об этом было договорено с международными партнерами.
"В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% — до 8000 гривен. Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год", — сказал глава Минфина.
Напомним, как заявил экономический эксперт Олег Пендзин, в Украине было принято решение на ближайшие три года "заморозить" прожиточный минимум и минимальную зарплату. Об этом свидетельствует бюджетная декларация правительства на ближайшие три года.
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