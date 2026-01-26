"Светит" ли украинцам "Зимняя поддержка" в 2026 году: названы условия

Выплата 1000 грн в рамках программы «Зимняя поддержка» / © ТСН

Реклама

Вопрос продления программы «Зимняя поддержка» на 2026 год остается открытым. Министр соцполитики Украины Денис Улютин рассказал, от чего будет зависеть решение о выплате новой 1000 грн украинцам.

Об этом он сказал в интервью «РБК-Украина».

Улютин сообщил, что в прошлом году на государственную программу выплаты 1000 грн подали заявки 17,8 млн граждан. Финансирование этой инициативы удалось обеспечить благодаря экономии средств по отдельным программам Министерства социальной политики.

Реклама

«13 млн — это была наша предварительная оценка, исходя из опыта предыдущей программы. Учитывая, что у нас около 15 млн человек получают любые виды социальной помощи, финальная цифра была не такая уж демоническая», — отметил министр.

По его словам, правительству еще придется проанализировать результативность программы «Зимняя поддержка».

«Эффективность расходования средств в данном случае надо считать, и мы можем потом это сделать с Минэкономики и Минфином. Для этого надо больше данных. Во-первых, надо знать точно, куда пошли средства«, — подчеркнул Улютин.

Он также уточнил, что в предыдущем году (речь идет о программе 2024-го) значительная часть выплат была направлена на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств и товаров украинского производства.

Реклама

«Энергетики получили ресурс в момент, когда им нужно восстанавливать энергетику. Водоканалы — тоже. В этих сферах, возможно, смогли выплатить зарплату людям, и деньги пошли в потребление. И это определенным образом поддерживает экономику», — подытожил министр.

Напомним, 19 января премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что украинцы уже потратили 11,3 млрд грн из средств «зимней тысячи». Около 80% этих денег пошли на оплату коммунальных услуг, остальные — на продукты, лекарства и донаты. В целом помощь получили 17,8 млн человек, включая 3,5 млн детей. Воспользоваться программой можно до конца июня 2026 года. Параллельно 374 тыс. уязвимых лиц получили по 6500 грн, которые в основном тратят на одежду.