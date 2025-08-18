Свириденко анонсировала повышение зарплат для врачей: цифра впечатляет

Юлия Свириденко

Кабинет министров планирует повысить базовую оплату для врачей первичной и экстренной медицины до 35 тысяч гривен.

Об этом премьер-министр Юлия Свириденко заявила, представляя проект программы правительства, передает Цензор. net.

«Мы повысим зарплату медикам: базовая оплата врачей первичной и экстренной медицины должна быть не ниже 35 000 гривен», — сказала глава правительства.

Свириденко напомнила, что правительство уже увеличило помощь для молодых врачей, которые согласятся работать в сельской местности и прифронтовых регионах.

Премьер-министр добавила, что с 2026 года правительство планирует запустить ежегодные плановые медицинские обследования для украинцев в возрасте до 40 лет.

«Раз в год каждый человек в возрасте до 40 лет сможет пройти обследование», — пообещала Свириденко.

Напомним, правительство запускает денежный бонус для тех, кто только что получил диплом врача и готов работать там, куда медики обычно не спешат — в сельской глубинке или на территориях у фронта. Сумма за такую смелость и преданность — 200 тысяч гривен единовременной помощи.