Связь – это люди: Киевстар представляет фотопроект с Константином и Владой Либеровыми

Национальный оператор электронных коммуникаций Киевстар совместно с фотографами-документалистами Константином и Владой Либеровыми презентовали проект «Связь – это люди», посвященный ежедневной работе инженеров-связей в условиях полномасштабной войны и беспрецедентных вызовов для всей области электронных коммуникаций.

Главная идея фотопроекта — показать работу специалистов, благодаря которым миллионы абонентов ежедневно могут звонить по телефону, отправлять сообщения и пользоваться интернетом. Ведь связь создают, держат и восстанавливают люди инженеры и технические специалисты Киевстар.

За январь фотографы Константин и Влада Либеровы посетили 10 регионов по всей Украине, чтобы зафиксировать реальную работу инженеров и технических специалистов Киевстар. В частности, съемки происходили и в прифронтовых населенных пунктах Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

«Этот проект действительно изменил наше восприятие реальности. Живя в Украине во время полномасштабной войны — с ежедневными обстрелами, оккупированными территориями, постоянным напряжением, мы часто воспринимаем связь как должное. Работая над этой историей, мы увидели, в каких условиях он действительно поддерживается: разрушены базовые станции, работа под обстрелами, постоянное восстановление с нуля. Мы собственными глазами увидели титанический труд инженеров, благодаря которым связь продолжает работать даже там, где, казалось, это почти невозможно. Именно этим ощущением и осознанием нам хочется поделиться» , – комментируют Константин и Влада Либеровы .

Кадры проекта отражают реальные условия, в которых инженеры Киевстара обеспечивают работу сети в условиях войны. В фокусе – восстановление базовых станций после вражеских обстрелов, поддержка сети с помощью генераторов во время обесточений, высотные и аварийно-восстановительные работы во время непогоды и т.д.

Фотографы зафиксировали уникальные документальные моменты, передающие специфику работы инженеров-связей и вызовы, в которых они обеспечивают непрерывность критически важной услуги связи для миллионов абонентов Киевстар.

« Я искренне горжусь командой, которая в условиях войны обеспечивает связь для страны. За каждым звонком и сообщением стоит ежедневная работа наших инженеров и технических специалистов, работающих в усиленном режиме. Они ремонтируют разрушенные базовые станции, обеспечивают работу генераторов и аккумуляторов при отключениях электроэнергии, работают как в прифронтовых зонах, так и в сложных природных условиях. Связь это прежде всего люди. Этим фотопроектом мы хотим показать их и сказать «спасибо» » – отметил СЕО Киевстар Александр Комаров .

Освещение фотопроекта «Связь – это люди» будет осуществляться в несколько этапов, в частности, в медиа, социальных сетях Киевстар, а также с 23 февраля в центральных частях Киева, Днепра, Харькова и Львова будут размещены одноименные фотоинсталляции.