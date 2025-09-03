Сырный продукт вытесняет традиционный сыр: что будут есть украинцы осенью 2025 года

Цены на сыр в Украине вырастут осенью / © Associated Press

Реклама

С начала осени украинские производители сыра обычно рассчитывают на повышение спроса. Однако в этом году их ожидания может испортить ценовая ситуация: в то время как в странах ЕС в августе сыр подешевел примерно на 8%, украинские компании планируют, наоборот, повысить стоимость продукции на около 5%.

Об этом сообщает ИНФАГРО.

Рост цен уже ощутимо влияет на рынок: импортная продукция занимает все большую долю, а на полках супермаркетов все чаще можно увидеть сырный продукт — более дешевую альтернативу классическому сыру, которая быстро приобретает популярность среди покупателей.

Реклама

Именно благодаря более низкой цене сырный продукт сегодня демонстрирует самые быстрые темпы продаж. Для многих потребителей он становится единственным доступным вариантом на фоне постоянного роста стоимости сыра.

В результате украинским сыроварам приходится тягаться не только с импортными поставщиками, но и с внутренними производителями более дешевых аналогов. Эксперты прогнозируют, что тенденция роста спроса на сырный продукт сохранится и в ближайшие месяцы.

Напомним, в Украине в очередной раз взлетели цены на популярный овощ из борщевого набора. В стране с начала осени зафиксирован рост цен на белокочанную капусту.

А в конце августа заметно снизились цены на картофель и некоторые овощи для борща, хотя на некоторые другие продукты наблюдается рост цен.