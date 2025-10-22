- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 1 мин
"Сюрприз" для хозяек: в Украине стремительно подорожал продукт, без которого не обойтись
За два года стоимость килограмма базового продукта для почти всех блюд увеличилась почти на 10 гривен.
В украинских магазинахпо состоянию зафиксирован очередной рост средней цены на пищевую соль.
Об этом пишет Минфин.
Сообщается, что по состоянию на 22 октября 2025 года средняя цена морской пищевой соли в украинских магазинах составляет 39,30 грн за килограмм. Это выше среднемесячной стоимости в сентябре 2025 года, которая составляла 37,45 грн.
Дешевле всего килограмм соли сейчас можно купить в сети Auchan за 35 грн, немного дороже в Megamarket — 39,90 грн, а самый дорогой вариант предлагает Novus за 42,99 грн.
По данным графика среднемесячных цен, в течение последних двух лет наблюдается постепенный рост стоимости соли. Например, в начале 2023 года цена за килограмм морской соли была около 28-30 грн, а уже в начале 2024 года цены выросли до 35-36 грн. В течение 2025 года тенденция оставалась стабильной, с небольшим колебанием, но уже в октябре цены достигли почти 40 грн за килограмм.
Такой рост объясняется несколькими факторами: повышением себестоимости производства, транспортными расходами и влиянием общей инфляции на рынке продуктов. Соль относится к базовым продуктам питания, поэтому ее цена непосредственно влияет на стоимость многих готовых блюд и кондитерских изделий.
