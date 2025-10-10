Такого не было десять лет: цены на базовый продукт резко упали

Крупы / © Фото из открытых источников

Стоимость риса в азиатских странах достигла самого низкого уровня за последние десять лет. Это может оказать положительное влияние на бюджет домохозяйств и стран-импортеров, которые критически зависят от этого продукта .

Об этом сообщает Bloomberg .

Обвал цен и его последствия

По данным Тайской ассоциации экспортеров риса, цена на белый рис (с 5% поврежденных зерен) снизилась до $355 за тонну – падение на 1,9%. Это самый низкий показатель с сентября 2015 года.

Снижение оптовой стоимости сразу же отражается на ценниках в магазинах. Однако эксперты прогнозируют, что удешевление поставок от ведущих экспортеров приведет к уменьшению розничных цен во многих регионах. Это особенно важно для стран Азии, Африки и Ближнего Востока, где рис является основным продуктом питания. Рис является главным источником калорий для миллиардов людей, а в Юго-Восточной Азии составляет до половины ежедневного рациона.

Причины стабилизации

В 2024 году цены на рис достигали 15-летнего максимума из-за высокого спроса и угрозы перебоев со снабжением. Однако ситуация стабилизировалась благодаря улучшению прогнозов урожайности.

Согласно Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в сезоне 2025-2026 годов ожидается рекордный объем мирового производства риса - 556,4 млн тонн. Это приведет к наращиванию глобальных запасов. Положительную роль сыграли также муссонные дожди в Индии, являющейся крупнейшим экспортером риса в мире.

