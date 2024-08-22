Таксистов и курьеров заставят платить налоги: какие изменения готовят власти

Минфин готовит изменения в налогообложение для онлайн-сервисов Bolt, Uber, Uklon, Glovo. В Кабмине и Раде рассматриваются два возможных концепта.

Об этом пишет Forbes Ukraine.

Согласно первому концепту онлайн-платформы станут информационными агентами и будут только передавать данные о доходах пользователей в налоговую (таксистов, курьеров). В свою очередь, пользователи смогут зарегистрироваться как самозанятые и будут платить 5% налога от своего оборота.

Отмечается, что для этого не нужно будет вести ФЛП или представлять отчетность – достаточно открыть специальный счет в банке, с которого налоги будут автоматически перечисляться.

Второй концепт, продвигаемый главой финансового комитета Рады Даниилом Гетманцевым, предусматривает жесткие условия.

Онлайн-платформы станут налоговыми агентами и сами будут ответственны за удержание и уплату налогов по заработку своих пользователей. Например, когда сервис такси будет перечислять водителю средства за заказ, он должен будет сразу вычислить с них налоги, а дальше платить их в бюджет и отчитываться перед налоговой.

Второй вариант был бы более легким в администрировании, но сами сервисы не хотят быть налоговыми агентами, отмечает издание.

Напомним, Верховная Рада не будет голосовать за законопроект о повышении ряда налогов до сентября, а сам концепт документа изменился.

Глава МВФ в Украине Гэвин Грэй поддерживает решение властей повысить налоги для населения.

В Украине уже в 2024 году могут поднять ставки по основным налогам – такое решение было подготовлено в правительстве. А с 2025 года налоги повысят и для физлиц-предпринимателей. Цель таких изменений – сбалансирование бюджета, возможность продолжения обороны Украины, а также согласование относительно требований со стороны международных партнеров.

Единый налог отменят: что ждет украинский бизнес с 1 августа

Читайте также: