Таможенники из трех областей требовали "дань" за экспорт зерна: зарабатывали сотни тысяч гривен в день

Один из таможенников требовал взятку у воина ВСУ.

СБУ провела обыски на таможнях в Киевской, Львовской и Черновицкой областях. Произошло это из-за схем с продажей украинского зерна.

Об этом сообщает СБУ.

Руководство трех региональных таможен организовало механизм незаконного получения денег за оформление экспортно-импортных операций. Таможенники за взятки, требовавшие от агрокомпаний, гарантировали беспрепятственное таможенное оформление оптовых партий сельхозпродукции, которую экспортировали в страны Евросоюза, в частности украинского зерна. Также они требовали взяток от предпринимателей, которые ввозили в Украину товары общего потребления.

Фото: СБУ

Если предприниматели отказывались платить "дань", таможенники создавали искусственные препятствия для работы. Таким образом, злоумышленники зарабатывали сотни тысяч гривен в день.

"Задокументирован факт вымогательства денег сотрудником таможни в столичном регионе. Среди прочего, он требовал средства у бизнесмена, который с начала полномасштабного вторжения пошел на службу в ВСУ и принимает участие в боевых действиях. Чтобы его фирма работала, он вынужден был взять несколько дней отпуска, чтобы заплатить взятку", — говорится в сообщении.

Горе-таможенника задержали. Также СБУ провела обыски в местах проживания и работы заместителя начальника Черновицкой таможни, а также у должностных лиц таможенного поста "Городок" на Львовщине.

Фото: СБУ

СБУ открыла производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ. Продолжается следствие.

Взятки на таможне

В Украине даже во время полномасштабной войны правоохранители выявляют коррупционные схемы на таможне. Так, СБУ обезвредила во Львовской области преступную группировку, которая нелегально зарабатывала миллионы на льготном растаможке импортных авто.

Также на Закарпатье задержан начальник таможенного поста "Тиса" Закарпатской таможни и его заместитель, подозреваемый в требовании взяток у автоперевозчика.

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