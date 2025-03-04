Таможенные пошлины Трампа спровоцировали обвал акций банков США и ответные меры Канады и Китая – FT

Политика внешней торговли президента США вызвала во всем мире опасения эскалации торговой войны и страх перед глобальными экономическими последствиями.

Во вторник, 4 марта, фондовые индексы в Европе и США упали после того, как введенные президентом Дональдом Трампом пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая вызвали опасения, что это нанесет серьезный ущерб мировой экономике.

Об этом пишет Financial Times.

Обвал европейских рынков

В Европе опасаются, что их товары могут стать следующей целью Трампа. В результате немецкий индекс Dax упал на 3,5%. Это худший показатель ​​за три года, который стал результатом сильного падения акций таких экспортеров, как Continental и Daimler Truck. Общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600 упал на 2,1%.

Торговые пошлины на импортные товары, введенные Трампом, вызвали возмущение соседей США и усилили опасения эскалации торговой войны во всем мире. Издание отмечает, что "протекционистские шаги президента усилили обеспокоенность инвесторов по поводу замедления мировой экономики".

"Глобальная торговая война — это ситуация, в которой проиграют все. Некоторые люди потеряют относительно больше, чем другие, но проиграют все", — сказал Ален Бокобза, глава отдела глобального распределения активов в Societe Generale.

В США биржевой индекс S&P 500, достигший рекордного максимума менее двух недель назад, к началу дня упал на 1% до 5790,24 пункта, в какой-то момент потеряв весь рост, накопленный с момента победы Трампа на выборах 5 ноября.

В последние дни американский фондовый рынок серьезно пострадал, в отличие от стремительного роста, последовавшего за победой Трампа на выборах, когда инвесторы делали ставку на его обещание снизить корпоративные налоги, что обещало им рост прибылей. За последние две недели индекс упал на 6%, поскольку действия Трампа оказали негативное влияние на настроения инвесторов.

"Вот что происходит, когда рынок, изначально ориентированный на идеал, видит то, чего он меньше всего хотел: повышение ставок и замедление роста", — сказал Стивен Грей, главный инвестиционный директор Grey Value Management.

Кроме того, акции банков, чувствительные к экономическим потрясениям, во вторник тоже резко упали: индекс KBW Bank упал на 4,2%, Citigroup и Bank of America – на 5,6%, Morgan Stanley потерял 4,9%, а Goldman Sachs — 3,6%.

Действующие сегодня пошлины уже достигли одного из самых высоких уровней за последние десятилетия, и существует вероятность, что они увеличатся еще больше по мере дальнейшего роста напряженности.

Ответные меры торговых партнеров США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже заявил, что Трамп назвал "абсолютно фальшивую" причину введения пошлин (трансграничную торговлю фентанилом). Трюдо предположил, что президент США на самом деле хотел спровоцировать "крах канадской экономики", чтобы облегчить аннексию Канады.

Он добавил, что Оттава ответит немедленным введением 25% пошлины на часть импорта из США и расширит список американских товаров, облагаемых такой пошлиной, через 21 день.

Онтарио, самая густонаселенная провинция Канады, заявила, что немедленно разорвет контракт с интернет-провайдером спутникового телевидения Starlink, принадлежащим Илону Маску, и отстранит американские компании от государственных тендеров. Она также объявила о запрете продажи алкоголя, произведенного в США.

Мексика объявила, что представит свои ответные меры в воскресенье, а Китай заявил, что с 10 марта введет пошлины в размере 10-15% на все сельскохозяйственные товары из США.

Напомним, Трамп заявил, что Евросоюз был создан "чтобы грабить США" и анонсировал 25% пошлины на все товары блока. В Евросоюзе заявили, что "решительно и немедленно отреагируют на неоправданные барьеры по торговле".

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