"Таможенный безвиз" с ЕС заработает в Украине уже в этом году — Шмыгаль

"Таможенный безвиз" — это одно из ключевых направлений постройки в Украине удобной и прозрачной таможни.
Украина получит "таможенный безвиз" с ЕС уже в этом году.
Об этом 26 августа сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Вчера Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите и упрощении формальностей принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября. Украина станет 36-м государством-участником Конвенций", — написал он.
"Таможенный безвиз" — это быстрое перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени.
Глава Кабмина также добавил, что уже сейчас идет реализация проекта электронной очереди на границе, идет работа по созданию общих пунктов пропуска с европейскими соседями и современных сервисных зон во всех пунктах пропуска. Кроме того, центральная роль в трансформации таможни отводится ее диджитализации, в частности, удобному растаможиванию авто через "Дию".
Шмыгаль напомнил, что "таможенный безвиз" станет уже четвертым в этом году после "энергетического безвиза" в марте и "транспортного" и "экономического" безвизов летом.
"То, на что отводились годы, мы делаем за месяцы. А потому мы уверены, что Украина будет готова к членству в ЕС уже в 2024 году", — подчеркнул он.
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