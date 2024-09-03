После обеда 2 сентября таможня начала растаможивать топливо по новым акцизам.

Государственная таможенная служба начала осуществлять таможенное оформление горючего по обновленным акцизным ставкам.

Об этом сообщает infocar.

Один из трейдеров сообщил, что "весь день вчера и сегодня утром таможня стояла, а уже после обеда начала растаможивать горючее по новым ставкам акцизов".

Другой собеседник сказал, что задержки на таможне ожидали, поэтому их компания растаможила топливо до 30 августа, а новые поставки запланировали после 1 сентября.

Согласно закону, минимальные ставки акцизного налога установлены на уровне:

На дизельное топливо:

С 1 сентября 2024 года – до €177,60 за 1000 л

С 2025 года – до €215,70 за 1000 л

С 2026 года – до €253,80 за 1000 л

С 2027 года – до €291,90 за 1000 л

С 2028 года – до €330 за 1000 л

На бензины:

С 1 сентября 2024 года – до €242,60 за 1000 л

С 2025 года – до €271,70 за 1000 л

С 2026 года – до €300,80 за 1000 л

С 2027 года – до €329,90 за 1000 л

С 2028 года – до €359 за 1000 л

На сжиженный газ (пропан или смесь пропана с бутаном):

С 1 сентября 2024 года – до €148 за 1000 л

С 2025 года – до €173 за 1000 л

С 2026 года – до €198 за 1000 л

С 2027 года – до €223 за 1000 л

С 2028 года – до €250 за 1000 л

Напомним, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11256-2, предусматривающий повышение акцизов на горючее.

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