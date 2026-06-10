Таможня по правилам ЕС: что изменится для бизнеса, посылок и Duty Free

Таможня / © УНІАН

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Украина готовится к масштабному обновлению таможенных правил. Новая редакция Таможенного кодекса должна заработать с 1 декабря 2027 и приблизить украинскую таможню к модели ЕС.

Об этом говорится в материале "Судебно-юридической газеты".

Правительство разработало новую редакцию Таможенного кодекса Украины в рамках выполнения требований к государству-кандидату на вступление в ЕС и Национальную стратегию доходов до 2030 года. Речь идет о правительственном законопроекте №15295, который должен изменить систему таможенного регулирования.

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Изменения затронут фактически все таможенные процессы — от оформления деклараций до работы электронных систем и правил для бизнеса. Проект предусматривает ревизию подзаконной базы и техническое обновление таможенной инфраструктуры.

Когда заработает новый Таможенный кодекс

Согласно заключительным положениям, новая редакция Таможенного кодекса должна вступить в силу 1 декабря 2027 года. До этого времени Государственная таможенная служба и бизнес получат переходный период для технической и юридической адаптации.

Кодекс рассчитан на бессрочное применение. В то же время, часть норм будет действовать временно — до вступления в Украину полноправного членства в Европейском Союзе. В частности, это касается отдельных таможенных увольнений для оборонных нужд, гуманитарной помощи, инвестиционных проектов и возобновления энергетики.

После принятия нового закона действующий Таможенный кодекс 2012 года утратит силу. Кабинет Министров должен до 1 декабря 2027 подготовить изменения в Налоговый кодекс и принять новые постановления, необходимые для запуска обновленных правил.

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Что будет со старыми разрешениями и Duty Free

Отдельно проект определяет судьбу действующих таможенных авторизаций. Бессрочные авторизации, в частности авторизации АЭО, останутся в силе. Те разрешения, которые имеют конкретный срок действия, будут работать до завершения.

В то же время, разрешения старого образца на эксплуатацию магазинов беспошлинной торговли и свободных таможенных зон будут аннулированы.

Какие временные таможенные льготы будут действовать до вступления в ЕС

До вступления в Украину членства в ЕС от пошлины при ввозе или вывозе товаров будут увольняться отдельные категории продукции.

В частности, речь идет о товарах оборонного назначения: порох, взрывчатка, средства радиоэлектронной разведки, бронированные автомобили, беспилотники и части к ним, парашюты, военные корабли и оптические приборы для военных целей.

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Также освобождение касается гуманитарной и технической помощи, товаров в рамках международных проектов, грузов для Красного Креста, а также оборудования для модернизации Бортнической станции аэрации в пределах японского проекта.

Льготы предусмотрены и для нового оборудования участников индустриальных парков — при его собственном использовании в течение пяти лет. Отдельные увольнения будут действовать для товаров крупных инвестиционных проектов до 2035 года, оборудования для производства транспортных средств до 2031 года и товаров для восстановления энергетики к 2029 году.

Кроме того, пошлины не будут применяться к фармацевтической продукции и реактивам, которые не производятся в Украине, а также к научным приборам и образцам для государственных учреждений и учреждений высшего образования.

Экспорт, почтовые отправления и аграрная продукция

До вступления Украины в ЕС при экспорте товаров, на которые установлена вывозная пошлина, таможенная стоимость будет определяться на уровне не ниже котировок на международных биржах. Если продукт не торгуется на биржах, ориентиром станут цены на составляющие либо внутренние цены.

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Проект также разрешает перемещение товаров из стран, с которыми Украина имеет соглашения о свободной торговле через территории третьих государств с сохранением преференциального статуса. Исключение составляют Россия и Белоруссия. Условием есть пребывание товаров под таможенным надзором страны транзита.

Для отдельных сельскохозяйственных товаров, в частности, ржи, овса и сои, предусмотрены особые требования к декларированию. Они включают обязательную регистрацию налоговой накладной и соответствие минимальным экспортным ценам.

Для почтовых и экспресс-отправлений устанавливается отдельный порядок. Товары стоимостью от 150 до 1000 евро будут облагаться ввозной пошлиной по ставке 10%. Для подарков от одного физического лица другой лимит составит 45 евро. Если стоимость превышает этот порог, но не превышает 1000 евро, будет также уплачиваться 10% пошлины.

Почтовые операторы и экспресс-перевозчики могут использовать реестры вместо стандартных деклараций для товаров стоимостью до 1000 евро.

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Таможня переходит в электронный формат

Структура нового проекта значительно отличается от действующего кодекса. Разделы I–IX воспроизводят структуру Таможенного кодекса ЕС, то есть Регламента №952/2013. Это должно унифицировать украинскую терминологию и процедуры по европейским правилам.

Проект предусматривает, что обмен информацией между таможней и бизнесом — декларации, заявления, решения и другие документы должен осуществляться через электронные средства обработки данных. Бумажные носители будут разрешены только в виде исключения: в случае технических сбоев или в отдельных случаях, определенных правительством.

Для полного внедрения всех электронных систем предусмотрен переходный период до 31 декабря 2029 года.

Взаимодействие с другими контролирующими органами должно проходить через вебпортал «Единое окно для международной торговли». Это должно устранить дублирование документов и упростить прохождение процедур для бизнеса.

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Что изменится в качестве таможни

Новая модель изменяет сам подход к работе таможенных органов. Вместо чисто фискальной функции таможня должна стать органом, объединяющим контроль, безопасность международной торговли и содействие добросовестному бизнесу.

Ключевым принципом в проекте определен баланс между таможенным контролем и упрощением законной торговли. Именно эта логика должна приблизить украинскую таможенную систему к европейскому формату.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №15111-д по налогообложению доходов, которые граждане получают через популярные цифровые платформы. Новые правила коснутся пользователей таких сервисов как OLX, Bolt, Uklon, Uber, Glovo, Airbnb и других подобных площадок.

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