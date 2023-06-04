Тариф на электроэнергию повысили — как платить за свет меньше

Тарифы на электроэнергию повысились

Украинцам придется платить за свет по единому тарифу, который увеличили почти вдвое.

Начиная с 1 июня 2023 года население будет платить единый тариф в размере 2,64 гривны за киловатт-час. Вырастет также стоимость распределения света примерно на 25—50%. При таких обстоятельствах платежки за электроэнергию вырастут на несколько сотен гривен.

Увеличение тарифа до 2,64 гривны за киловатт должно помочь обеспечить стабильную работу энергосистемы. Сначала планировалось повысить цены до 2,88 гривны за киловатт-час, но правительство изменило решение в пользу минимального тарифа. Такой рост тарифа на электроэнергию приведет к значительному увеличению стоимости платежей за свет для населения, сумма повышения в среднем составит до 250 гривен.

Как платить за свет меньше

Чтобы сэкономить правительство, предлагает населению перейти на многотарифный учет. Как отмечают в Кабинете министров Украины, сэкономить на свете украинцы могут с помощью двухзонных и трехзонных тарифов.

Согласно этим тарифам стоимость электроэнергии будет зависеть от времени потребления. В пиковые часы потребление электроэнергии стоимость будет начисляться по полному тарифу, а в не пиковые часы она может быть намного дешевле.

Двухзонные тарифы предусматривают:

С 23:00 до 7:00 – 1,32 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа).

С 7:00 до 23:00 – 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф).

Трехзонные тарифы:

С 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 3,96 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа).

С 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 20:00 – 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф).

С 23:00 до 7:00 – 1,06 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).

Как перейти на многотарифный учет, чтобы сэкономить на элетроэнергии

Чтобы перейти на многотарифный учет, необходимо подать заявление на сайт местного облэнерго через онлайн-платформу "Персональный кабинет". После подачи заявления на электронную почту потребителя поступит счет за оплату перехода на новый учет. Перевод на многотарифный учет займет до 2 недель.

Кроме того, можно обратиться в Центр обслуживания клиентов своего города или по месту жительства в городской или областной район электросетей.

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