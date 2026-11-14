Тариф на электроэнергию с 1 декабря 2026 года: сколько будут платить украинцы и кто получит льготу

Сколько украинцы будут платить за свет 1 декабря 2026 года / © unsplash.com

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С 1 декабря 2026 года стоимость электроэнергии для украинцев останется неизменной — 4,32 грн за 1 кВт·ч, и как минимум до конца 2026 года повышать её не планируется.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль, добавив, что до 30 апреля также продлили действие льготного тарифа на уровне 2,64 грн за кВт·ч. Однако платить по сниженной цене смогут не все, а только владельцы жилых домов с официально оформленным электроотоплением и жильцы домов без газа и централизованного теплоснабжения.

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Почему украинцам приходится тратить на свет больше, чем нужно

Даже в выключенном состоянии бытовая техника продолжает потреблять электроэнергию, если вы не вытащили вилку из розетки, поскольку в это время она находится в режиме ожидания.

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«Телевизоры, микроволновые печи, кондиционеры, стиральные машины и другая техника продолжают потреблять небольшое количество электроэнергии. По отдельности это немного, но за год такие расходы могут быть ощутимыми», — отмечают в «Прикарпатьеоблэнерго».

Как правило, наибольшую нагрузку на домашнюю электросеть создают самые мощные электроприборы в доме. Безусловным лидером здесь является электроплита, потребляющая от 4 до 8 кВт·ч, а вслед за ней в списке наиболее энергоемкой техники оказались:

бойлер — 2–3 кВт/ч;

кондиционер — 2,2–3,37 кВт/ч;

холодильник — 0,3–0,6 кВт/ч;

стиральная машина — 2–2,5 кВт/ч;

микроволновая печь — 1,5–2 кВт/ч;

Сколько украинцам придется платить за коммунальные услуги в 2026 году — последние новости

С 1 декабря 2026 года клиенты «Нафтогаз Украины» будут платить за газ 7,96 грн за кубометр с НДС по годовому тарифу «Фиксированный», действующему до 30 апреля 2027 года. Около 98% бытовых потребителей имеют договоры с «Нафтогазом», тогда как для остальных цена зависит от поставщика — годовые предложения составляют от 7,96 до 9,99 грн за кубометр, а месячные могут измениться с 1 декабря.

В то же время премьер Сергей Корецкий заявил, что правительство может не начислять плату за отопление в случае значительных разрушений инфраструктуры, которые сделают невозможным быстрое возобновление теплоснабжения. Вместе с тем, по его словам, говорить о применении такого механизма пока преждевременно.

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