Тариф на электроэнергию с 1 сентября: сколько будет стоить киловатт и как можно сэкономить

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С 1 сентября тариф наэлектроэнергию для бытовых потребителей не изменится и по-прежнему будет составлять 4,32 гривны за киловатт-час. Впрочем, уменьшить ежемесячные счета вполне реально благодаря установке многозонного счетчика.

Как отмечают в «Львовоблэнерго», такой прибор фиксирует потребление электроэнергии в зависимости от времени суток, что позволяет оплачивать ночное потребление по значительно более низким тарифам.

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Если вы будете пользоваться двухзонным счетчиком, электроэнергия, потребленная с 23:00 до 07:00, будет стоить вам вдвое дешевле, то есть 2,16 гривны за киловатт-час. В течение дня, с 07:00 до 23:00, расчет будет производиться по обычному тарифу 4,32 гривны.

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Трехзонный счетчик предусматривает еще более низкий ночной тариф: с 23:00 до 07:00 киловатт-час будет стоить всего 1,73 гривны. Однако в часы пиковой нагрузки на сеть — с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — цена вырастет до 6,48 гривны. В остальное время, а именно с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00, будет действовать обычный базовый тариф — 4,32 гривны.

Что украинцам следует знать о тарифах на электроэнергию

Тариф на электроэнергию для населения устанавливается в рамках механизма возложения специальных обязательств (ПСО) и на данный момент остается без изменений. Эта цена будет действовать как минимум до 31 октября 2026 года. Будет ли пересматриваться стоимость электроэнергии в дальнейшем, пока неизвестно.

Коммунальные услуги в Украине — последние новости

Эксперты советуют переносить работу энергоемких приборов, таких как бойлер или стиральная машина, на ночное время, чтобы сэкономить на коммунальных платежах. Благодаря двухзонному счетчику стоимость электроэнергии с 23:00 до 07:00 в два раза ниже, что позволяет сэкономить до 2592 гривен в год.

Стоит отметить, что украинское законодательство предусматривает 75-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм потребления для участников боевых действий и их семей. Льгота распространяется на газ, электроэнергию, воду, вывоз мусора и отопление.

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