Тариф на электроэнергию: сколько будут платить украинцы за свет в 2024 году

Украинцы будут до конца отопительного сезона оплачивать электроэнергию по действующим тарифам.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Как отметил министр, по меньшей мере, до окончания отопительного сезона за свет потребители будут платить по текущим расценкам, то есть 2,64 гривны за киловатт-час. Он добавил, что тарифы также не будут зависеть от объема потребления.

"До конца отопительного сезона 2023/24 повышение тарифов для населения не планируется", — сказал он.

Напомним:

В Украине за последний год произошло значительное увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Государственная служба статистики сообщила, что в среднем тарифы выросли на 13%.

Особенно резко выросла цена на электроэнергию – тариф для потребителей увеличился на 69,7%, достигнув 2,64 гривны за кВт-ч. Ранее, к июню 2023 года, цены составляли 1,44 гривны за кВт-ч за потребление до 150 кВт-ч в месяц и 1,68 гривны за кВт-ч при большем объеме потребления.

Кроме электроэнергии, подорожали услуги по уборке мусора (на 8,7%), управлению многоквартирными домами (на 2,7%), канализации (на 0,7%) и водоснабжению (на 0,8%).

Ранее стало известно, что в Украине должны повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду. В 2024 году украинцы будут платить за газ, горячую воду и тепло по тем же тарифам, которые были и в этом году. Однако после отмены моратория, которая может произойти в 2025 году, повышения цен избежать не удастся.

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