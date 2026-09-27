Тариф на газ с 1 октября: украинцам озвучили цены

Газ не подорожает

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В октябре года стоимость голубого топлива для бытовых потребителей Украины останется на прежнем уровне.

Об этом сообщает «Газ.Правда».

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Большинство украинцев обслуживает компания «Нафтогаз» — около 98% бытовых потребителей. Для них зафиксирована стоимость газа на уровне 7,96 грн за кубометр.

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Этот тариф будет применяться, по меньшей мере, до 30 апреля 2027 благодаря специальному предложению оператора.

Ранее сообщалось, что тариф на электроэнергию для населения будет оставаться неизменным на уровне 4,32 грн за 1 кВтч, по меньшей мере, до 31 октября.

В Украине за полгода открыли более 108 тысяч исполнительных производств из — за долгов за коммунальные услуги. Больше должников на Харьковщине, а чаще всего украинцы не платят за теплоснабжение.

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