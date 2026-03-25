Тариф на газ в апреле: сколько будут платить украинцы

Цены на газ.

В апреле клиенты «Нафтогаза» будут платить за газ 7,96 грн/кубометр — тариф, который остается неизменным до конца следующего месяца.

Об «апрельском» тарифе на газ сообщили в НАК «Нафтогаз».

Заметим, что апрель 2026-го — последний месяц действия тарифного плана «Фиксованный», которым нынешняя цена и предусмотрена. В компании отмечают, что решение о неизменности стоимости было принято с учетом действующего моратория на повышение цен на газ.

Какими будут цифры в платежках:

если потребление составляет 9,9 кубометра (соцнорма на 3 человек при наличии только газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) абонентам «Нафтогаза» придется заплатить 78,8 грн;

если потребление составляет 16,2 кубометра (3 человека при наличии газовой плиты, но отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового нагревателя) — 128,95 грн;

если потребление составляет 31,5 кубометра (3 человека при наличии газовой плиты и газового водонагревателя) — 250,74 грн.

Цены на газ в Украине

«Перший бізнесовий» сообщил, что газ в Украине может подорожать. «Нафтогаз» рискует войти в следующий отопительный сезон с нехваткой топлива, что создает реальную угрозу роста стоимости для бытовых потребителей. Аналитики подчеркивают: нынешний тариф не покрывает полной себестоимости — в частности, расходов на закупку, транспортировку и хранение газа.

В апреле некоторым клиентам ООО «Газорозподільні мережі України» поступит третья квитанция за природный газ. В платежке будет сумма к оплате за предоставление услуги по техническому обслуживанию газовых сетей домов. В 2026-м такая услуга стоит минимум 120 грн.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится покупать газ в Африке.