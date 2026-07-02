Тариф на газ в июле: сколько будут платить украинцы

Газ. / © Reuters

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В Украине работает восемь поставщиков газа для населения. Они обнародовали тарифы для бытовых потребителей, которые будут действовать в июле.

Об этом сообщило издание «ГазПравда».

Отмечается, что четыре компании предлагают только годовые тарифные планы. Остальные четыре — как годовые, так и месячные, стоимость которых может изменяться в зависимости от рыночной ситуации.

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Годовые тарифы от 1 июля останутся без изменений. Стоимость кубометра газа составляет от 7,96 до 9,99 грн. В то же время месячный и тарифы по сравнению с июнем снизились. В зависимости от поставщика цена колеблется от 8,46 до 27,99 грн за кубометр.

Отмечается, что около 98% украинских домохозяйств (более 12 млн. семей) пользуются услугами ГК «Нафтогаз Украины». Для ее клиентов тарифный план «Фиксированный» с ценой 7,96 грн за кубометр будет оставаться в силе, по меньшей мере, до 30 апреля 2027 года.

Именно годовые тарифы базовые для бытовых потребителей. Переход на месячный тариф возможен только по желанию клиента, а поставщики не вправе самостоятельно переводить потребителей с годового тарифного плана на месячный.

Цены на июль:

«Нафтогаз Украины» и «Тернопольоблгаз Сбыт» — базовая годовая цена составляет 7,96 грн;

«Прикарпат Энерго Трейд» — годовой тариф составляет 7,98 грн;

«Галнефтегаз» (ОККО Контракт) — годовое предложение зафиксировано на уровне 7,99 грн;

«Львовэнергосбыт» — годовая цена составляет 8,20 грн, а вот месячная является одной из самых высоких и составляет 27,40 грн;

YASNO (Киевские энергетические услуги и Днепровские энергетические услуги) — в этих компаниях и годовой, и месячный тарифы одинаковы и составляют 8,46 грн;

«Ритейл Сервис» (СветГаз) — предлагает годовой газ по 9,99 грн, а месячный коммерческий тариф здесь самый высокий на рынке — 27,99 грн.

Напомним, Кабинет Министров продлил действие действующего тарифа на свет для бытовых потребителей до 31 октября этого года. Таким образом, в июле цена остается постоянной — 4,32 грн за кВт⋅час.

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Впрочем, тариф на передачу электроэнергии для бизнеса может возрасти на 30%. На ближайшем заседании НКРЭКУ планируют рассмотреть этот вопрос.

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