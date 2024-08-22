Тариф на газ: в Минэнерго рассказали, что будет с ценами в отопительный сезон

Министр энергетики Герман Галущенко во время Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины анонсировал продление спецобязательств по поставкам газа производителям тепловой энергии до конца отопительного сезона 2024-2025 годов.

Об этом пишет "Укринформ".

"Действительно, 31 августа заканчивается действие "газового" ПСО. Оно будет продлено до конца следующего отопительного сезона, то есть до 30 апреля. Соответствующий проект уже наработан", — сказал Галущенко.

По его словам, газ для указанных категорий населения мог подорожать с 1 сентября.

Министр отметил, что действие специальных обязанностей по поставке голубого топлива производителям тепловой энергии будет продлено до конца отопительного сезона 2024/2025 годов. Таким образом, тариф на газ на нужды тех, кто производит тепловую энергию, останется без изменений.

Ранее стало известно, что в Украине могут повысить цены на газ в результате прекращения транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему.

Новые тарифы на свет от 1 июня 2024 года

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