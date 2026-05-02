Тариф на газ в Украине: сколько нужно платить в мае

Газ

В Украине на рынке газа для населения работает восемь компаний. Четыре из них предлагают только годовые тарифы. Действие годовых тарифов продлили по меньшей мере до 30 апреля 2027 года.

Годовые тарифы колеблются от 7,96 до 9,99 грн за куб. Базовыми для населения именно годовые тарифы.

Сколько нужно платить за газ с 1 мая

В мае 2026 года цена на газ для населения будет такой:

ООО «ГК „Нафтогаз Украины“ — 7,96 грн

ООО «Тернопольоблгаз Сбыт» — 7,96 грн

ООО «Прикарпат Энерго трейд» — 7,98 грн

ООО «Галнефтегаз» ЧП «ОККО Контракт» — 7,99 грн

ООО «Киевские Энергетические Услуги» (YASNO) — 8,46 грн

ООО «Днепровские Энергетические Услуги» (YASNO) — 8,46 грн

ООО «Львовэнергосбыт» — 8,20 грн (базовое годовое предложение); 29,20 грн (коммерческое месячное предложение)

ООО «Ритейл Сервис» ТМ «СветГаз» — 9,99 грн (базовое годовое предложение); 28,99 грн (коммерческое месячное предложение)

Коммуналка в Украине 2026 — последние новости

По данным Госстата, в первом квартале 2026 года выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине. Больше всего удорожали услуги, связанные с содержанием жилья и обслуживанием многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что действующий тариф на электроэнергию в Украине останется неизменным до конца мая, однако уже в начале лета граждан может ожидать удорожания.

Основной тариф составляет 4,32 грн за кВт час. Для домохозяйств, использующих электроотопление и потребляющих до 2000 кВтч в месяц, действует льготная ставка — 2,64 грн.

Кроме того, в Украине готовятся к изменению формата платежей за газ, и нововведения коснутся всех бытовых потребителей.

