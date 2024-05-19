Тариф на свет должен быть 4 грн/кВт-ч еще 5-7 лет назад, — Тынный

Решение о пересмотре тарифа на электроэнергию для населения перезрело на 5-7 лет.

Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

"Это нужно было делать пять лет назад. 4 гривны тариф должен быть пять-семь лет назад. Вопрос пересмотра тарифов давно перезрел", — сказал он.

Тинный отметил, что власть и регулятор действуют с небольшим опозданием и нужно было бы вообще отменить льготное тарифообразование для населения.

"Это не значит, что надо бедных людей делать еще беднее. Совершенно нет. Нужно, чтобы компенсация из бюджета осуществлялась только нуждающимся, а не всем подряд", — подчеркнул он.

Инвестор объяснил, что такое решение позволит строить новую маневровую генерацию, что позволит снизить количество отключений света.

"Пока на рынке из-за этих идиотских социалистических тарифообразований есть кризис неплатежей. Ну, кто будет вкладывать деньги, если вы не знаете, у вас контракт будет на один год, или на пять, или на один месяц, и с вами рассчитаются полностью или частично. Никто, никогда, вполне не будет ничего нового строить", — подытожил Тынный.

Ранее член парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк рассказал, что стоимость электроэнергии для населения могут поднять до 5 грн/кВт-ч, чтобы привлечь средства в строительство новых генерирующих мощностей.