2169
1 мин

Тариф на свет с 1 марта: в правительстве определились с ценой для населения

С 1 марта 2026 года украинцы и дальше будут платить за электроэнергию 4,32 грн за кВтч, а повышение тарифа весной не запланировано.

Анастасия Павленко
Тариф не изменился

Тариф не изменился / © pixabay.com

Кабмин Украины принял окончательное решение о стоимости электроэнергии для населения. С 1 марта никаких изменений не произойдет — базовый тариф остается на уровне 4,32 грн за 1 кВт-ч.

Об этом говорится в соответствующем решении правительства.

Несмотря на то, что энергосистема нуждается в значительных инвестициях в восстановление и модернизацию, правительство решило не повышать тариф в социально чувствительный период.

Для домохозяйств сохраняются специальные тарифы. Больше экономят те, кто использует электроэнергию для отопления. Для таких потребителей действует ставка 2,64 грн за 1 кВт-ч при условии потребления до 2000 кВт-ч в месяц. Это существенно уменьшает затраты на частные дома и квартиры с электроотоплением.

Еще одна возможность сэкономить — ночной тариф. Владельцы двухзонных счетчиков оплачивают электроэнергию за 2,16 грн за 1 кВт-ч в период с 23:00 до 07:00. Наибольший эффект получают те, кто переносит работу энергоемких приборов — бойлеров, стиральных машин, сушилок — именно на ночные часы.

Пока тарифы на свет заморожены, другие коммунальные услуги демонстрируют постепенный рост. По данным Госстата, в течение прошлого года больше всего подорожали услуги по управлению многоквартирными домами (на 10,9%), вывоз бытовых отходов (на 4,2%) и содержание и ремонт жилья (на 3,2%).

2169
