Тариф на свет с 1 января 2026 года: сколько заплатят украинцы

Некоторые украинцы могут снизить свои ежемесячные расходы, если установят двухзонный счетчик / © pixabay.com

Правительство установило единую цену на электроэнергию — 4,32 гривны за киловатт-час, которая будет сохраняться до 30 апреля 2026 года.

В то же время, до завершения отопительного сезона, то есть до 30 апреля 2026 года, для украинцев, которые пользуются электроотопительными установками, предусмотрены льготные условия.

За потребление до 2000 кВт·ч в месяц они платят по сниженному тарифу — 2,64 грн/кВт·час. При объемах, превышающих установленный лимит, применяется стандартная цена — 4,32 грн/кВт∙ч.

Отдельные категории граждан могут получать скидки на оплату электроэнергии — от 25% до 100%. Льготы предусмотрены для лиц с инвалидностью, участников боевых действий, пенсионеров в сельской местности и других социально уязвимых групп населения.

Также у украинцев есть возможность уменьшить затраты на электроэнергию, установив двухзонный счетчик. В ночной период — с 23:00 до 07:00 — действует сниженный тариф, который составляет 2,16 грн за кВт∙ч.

Ранее сообщалось, что по окончании военного положения в Украине повышение тарифов на электроэнергию будет поэтапным. Повышение тарифов для бизнеса в 2026 году, вероятно, будет происходить в два этапа. Аналогичный подход будет применяться и для населения после окончания войны.