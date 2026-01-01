- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 733
- Время на прочтение
- 1 мин
Тариф на свет с 1 января 2026 года: сколько заплатят украинцы
Для бытовых потребителей в период отопительного сезона действует единый фиксированный тариф — 4,32 грн за кВт∙ч.
Правительство установило единую цену на электроэнергию — 4,32 гривны за киловатт-час, которая будет сохраняться до 30 апреля 2026 года.
В то же время, до завершения отопительного сезона, то есть до 30 апреля 2026 года, для украинцев, которые пользуются электроотопительными установками, предусмотрены льготные условия.
За потребление до 2000 кВт·ч в месяц они платят по сниженному тарифу — 2,64 грн/кВт·час. При объемах, превышающих установленный лимит, применяется стандартная цена — 4,32 грн/кВт∙ч.
Отдельные категории граждан могут получать скидки на оплату электроэнергии — от 25% до 100%. Льготы предусмотрены для лиц с инвалидностью, участников боевых действий, пенсионеров в сельской местности и других социально уязвимых групп населения.
Также у украинцев есть возможность уменьшить затраты на электроэнергию, установив двухзонный счетчик. В ночной период — с 23:00 до 07:00 — действует сниженный тариф, который составляет 2,16 грн за кВт∙ч.
Ранее сообщалось, что по окончании военного положения в Украине повышение тарифов на электроэнергию будет поэтапным. Повышение тарифов для бизнеса в 2026 году, вероятно, будет происходить в два этапа. Аналогичный подход будет применяться и для населения после окончания войны.