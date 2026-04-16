Тариф на свет в Украине: когда вырастут цены и сколько будем платить с мая

Действующий тариф на электроэнергию в Украине останется неизменным до конца мая, однако уже в начале лета граждан может ожидать удорожания.

Об этом рассказал энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире День Live.

По его словам, в апреле и мае украинцы будут продолжать платить за электричество по действующим ценам. Основной тариф составляет 4,32 грн за кВт час. Для домохозяйств, использующих электроотопление и потребляющих до 2000 кВтч в месяц, действует льготная ставка — 2,64 грн.

«В мае они будут платить по действующему тарифу. Почему так происходит? Кейс в прошлом году. До конца отопительного периода, фактически истекающего 30 апреля, в Украине действует действующий тариф», — пояснил специалист.

Каков механизм изменения тарифа

Даже если Кабинет Министров примет решение о пересмотре цены уже в начале мая новые цифры в платежках появятся не сразу. Законодательство предусматривает определенное время на публичное обсуждение и согласование изменений.

Игнатьев отмечает, что между решением правительства и вступлением в силу нового тарифа должно пройти полнолуние.

«Потом есть месяц для его обсуждения, если будут изменения. То есть если, например, 1 мая правительство решит поднимать тариф, то будет еще месяц на его обсуждение, и тогда уже новый тариф может вступить в силу через 30 полных дней. Нет календарных, полных дней», — подчеркнул эксперт.

По словам доктора технических наук, именно из-за такой процедуры повышение стоимости электричества, скорее всего, состоится с 1 июня. Такой сценарий Украина уже проходила в прошлом году, когда стоимость света была скорректирована именно в начале лета.

Напомним, «Нафтогаз Украины» уже выставил счета за потребленный в марте газ и призвал потребителей внимательно проверять реквизиты перед оплатой.

В компании отмечали, что узнать сумму к оплате можно онлайн — через личный кабинет, мобильное приложение или чат-боты. В то же время бумажные квитанции поступают позже.

Конечный срок оплаты за газ — 25 апреля. Также потребителей предупреждали об изменении банковских реквизитов, поэтому перед оплатой важно проверить их актуальность во избежание ошибок в платежах.

При этом тариф для клиентов с планом «Фиксированный» остается неизменным — 7,96 грн за кубометр.

Также в марте 2026 года в Украине зафиксировали ускорение инфляции — ее годовой уровень вырос до 7,9%.

Как сообщалось в Государственной службе статистики, коммунальные услуги за год подорожали в среднем на 2,1%. Больше всего выросли тарифы на управление многоквартирными домами, вывоз мусора и содержание жилья.

В то же время, цены на ключевые энергоресурсы — газ, отопление, горячую воду, электроэнергию и водоснабжение — остались без изменений благодаря действию правительственного моратория на время военного положения.