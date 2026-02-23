Тариф на воду в 2026 году повысится: для кого платежки вырастут и почему это неизбежно

Вода подороже / © Pixabay

В Украине уже скоро могут подняться цены на воду. Относительно тарифов на свет и тепло: повышение вероятно уже с 1 июня.

Об этом сообщил нардеп Андрей Жупанин.

В то же время, он не уточнил, сколько придется платить по новым тарифам.

Ранее Андрей Жупанин заявлял, что украинские власти находятся под давлением международных партнеров по приведению тарифов на коммунальные услуги к рыночному уровню.

Водоканалы в малых громадах могут повысить тарифы на воду, которые уже анонсировали ряд городов и сел в Черниговской, Ровенской, Львовской и других областях.

Тарифы на коммунальные услуги.

Напомним, Национальный банк Украины опубликовал новый прогноз по стоимости коммунальных услуг. Хотя до конца отопительного сезона тарифы останутся стабильными, энергосистема нуждается в миллиардных инвестициях для восстановления после обстрелов.

В НБУ подчеркивают, что регулятор не располагает информацией о возможных решениях в тарифной сфере и не вовлечен в формирование тарифной политики. Несмотря на это, в прогнозе учтено техническое предположение о возможном повышении цен на электроэнергию для населения.

«Неопределенность с масштабами и сроками корректировки энергетических тарифов — риск для прогноза инфляции. В частности, значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе может стать источником дополнительного инфляционного давления, что потребует значительного увеличения субсидий для населения», — говорится в отчете.

Пока тарифы остаются стабильными: газ по 7,96 грн/м³ (зафиксировано до апреля 2026 года), свет — 4,32 грн/кВт-ч, а цены на тепло и воду сдерживаются действующими ограничениями.