Тариф на воду в 2026 году повысится: для кого платежки вырастут и почему это неизбежно
Украинцам, очевидно, придется больше платить за воду.
В Украине уже скоро могут подняться цены на воду. Относительно тарифов на свет и тепло: повышение вероятно уже с 1 июня.
Об этом сообщил нардеп Андрей Жупанин.
В то же время, он не уточнил, сколько придется платить по новым тарифам.
Ранее Андрей Жупанин заявлял, что украинские власти находятся под давлением международных партнеров по приведению тарифов на коммунальные услуги к рыночному уровню.
Водоканалы в малых громадах могут повысить тарифы на воду, которые уже анонсировали ряд городов и сел в Черниговской, Ровенской, Львовской и других областях.
Тарифы на коммунальные услуги.
Напомним, Национальный банк Украины опубликовал новый прогноз по стоимости коммунальных услуг. Хотя до конца отопительного сезона тарифы останутся стабильными, энергосистема нуждается в миллиардных инвестициях для восстановления после обстрелов.
В НБУ подчеркивают, что регулятор не располагает информацией о возможных решениях в тарифной сфере и не вовлечен в формирование тарифной политики. Несмотря на это, в прогнозе учтено техническое предположение о возможном повышении цен на электроэнергию для населения.
«Неопределенность с масштабами и сроками корректировки энергетических тарифов — риск для прогноза инфляции. В частности, значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе может стать источником дополнительного инфляционного давления, что потребует значительного увеличения субсидий для населения», — говорится в отчете.
Пока тарифы остаются стабильными: газ по 7,96 грн/м³ (зафиксировано до апреля 2026 года), свет — 4,32 грн/кВт-ч, а цены на тепло и воду сдерживаются действующими ограничениями.