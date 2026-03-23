Плата за распределение природного газа является обязательной

В апреле 2026 года некоторым клиентам ООО «Газораспределительные сети Украины» поступит дополнительная, третья квитанция за природный газ. В ней будет содержаться сумма к оплате предоставления услуги по техническому обслуживанию газовых сетей домов, стоимость которой зависит от ряда факторов.

Чем больше будет количество квартир в доме и меньше будет протяженность коммуникаций, тем дешевле обойдутся работы на одну квартиру. В 2026-м меньше всего такая услуга стоит 120 грн.

В то же время, в домах с небольшим количеством квартир и разветвленной системой домовых газопроводов стоимость услуги может достигать 1000 грн.

Что касается частных домов, там проверяются газовое оборудование, наружные и внутренние газопроводы. В этой связи цена будет аналогичной, как и в многоквартирных домах. Платить придется самостоятельно собственнику частного жилья.

Напомним, такие квитанции ввело Министерство энергетики от 29 сентября 2023 года (приказ №292), и они касаются проведения операторами газораспределительных сетей мониторинга состояния газопроводов в домах, включая проверку плотности и герметичности.

Стоимость услуги зависит от нескольких факторов, таких как длина общих сетей, количество муфтовых соединений и кранов в здании. Общая сумма будет разделена на количество жильцов дома.

Такая платежка будет приходить в зависимости от возраста сетей в здании раз в три или пять лет:

если газовым сетям дома более 25 лет — раз в три года

если газовым сетям не больше 25 лет — раз в пять лет

Раньше мы писали, когда за распределение газа можно не платить. Больше об этом читайте в новости.