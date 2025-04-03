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Тарифная война Трампа: экономист объяснил, к чему на самом деле она приведет
Торговые барьеры, вероятно, приведут к инфляции и экономическим неурядицам.
Вместо ожидаемого экономического роста США пошлинная война их президента Дональда Трампа может привести к росту инфляции и понижению поступлений в государственный бюджет.
Об этом в эфире " Киев 24 " рассказал экономист, экссоветник президента Украины Олег Устенко.
Дональд Трамп считает, что увеличение торговых барьеров и ограничение импорта товаров в США будет стимулировать внутреннее производство и создаст дополнительные рабочие места, однако эксперт отмечает, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе это может оказать негативное влияние на экономику США.
«Вместо ожидаемого экономического роста такое решение может привести к росту инфляции и снижению поступлений в государственный бюджет. В то же время спрос на импортные товары будет оставаться высоким, но с более высокими ценами, что не позволит быстро наладить внутреннее производство», — пояснил Устенко.
Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил всему миру торговую войну. Общая пошлина вступит в силу 5 апреля, а повышенные ставки — 9 апреля.
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