Тарифная война Трампа против Китая: какие пошлины установлены на электромобили и при чем здесь Байден

Введенные Трампом тарифы на некоторые товары из Китая в среднем достигают 245%. / © ТСН.ua

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Белый дом в среду, 16 апреля, уточнил, что пошлины на уровне 245% установлены не на весь импорт из Китая, а только на некоторые продукты, такие как электромобили и шприцы. В то же время в пресс-релизе отметили, что это не новая широко распространенная пошлина для Китая.

Об этом сообщает abcNews.

«В результате своих ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%», — говорится в пресс-релизе Белого дома.

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В Белом доме также напомнили, что 145-процентная пошлина для Китая будет добавлена к тарифам Раздела 301, которые являются таможенными ставками для конкретных продуктов, ранее установленными для Китая по инициативе президента США Дональда Трампа во время его первой каденции.

Позже следующий американский президент Джо Байден повысил некоторые из этих тарифов. Например, Байден ввел 100% пошлины на электромобили.

Напомним, Трамп анонсировал ряд новых пошлин на китайские технологические товары, включая смартфоны, ПК и чипы. Он также заявил, что инициирует расследование торговли полупроводниковым сектором национальной безопасности.