Тарифы меняются: что подорожало в течение последнего года

В Украине ощутимо подорожала коммуналка.

Соответствующие данные предоставили в Госстате.

В период с апреля 2023 года по апрель 2024 года коммунальные тарифы выросли на 12,9%. Максимально увеличился тариф на электроэнергию – сразу на 69,7%.

Как известно, с 1 июня 2023 года киловатт-час для бытовых потребителей стоит 2,64 грн, тогда как ранее тариф был дифференцирован — 1,44 грн и 1,68 грн — в зависимости от использованного ресурса (до 250 кВт-ч и более).

Как подорожали другие услуги ЖКХ:

ремонт и содержание жилья – на 3,2%

управление многоквартирными домами – на 5,1%

уборка мусора – на 1,6%

Стоимость других услуг ЖКХ осталась прежней. Правительство запретило пересматривать тарифы на водоснабжение и водоотвод, а также на газ, отопление и горячую воду.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минэнерго не исключают повышения тарифов на свет.

Кроме того, мы ранее информировали, что Кабмин готовит повышение цен на свет.

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