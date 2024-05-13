Тарифы меняются: что подорожало в течение последнего года

Украинских потребителей ждут тарифные "сюрпризы".
В Украине ощутимо подорожала коммуналка.
Соответствующие данные предоставили в Госстате.
В период с апреля 2023 года по апрель 2024 года коммунальные тарифы выросли на 12,9%. Максимально увеличился тариф на электроэнергию – сразу на 69,7%.
Как известно, с 1 июня 2023 года киловатт-час для бытовых потребителей стоит 2,64 грн, тогда как ранее тариф был дифференцирован — 1,44 грн и 1,68 грн — в зависимости от использованного ресурса (до 250 кВт-ч и более).
Как подорожали другие услуги ЖКХ:
- ремонт и содержание жилья – на 3,2%
- управление многоквартирными домами – на 5,1%
- уборка мусора – на 1,6%
Стоимость других услуг ЖКХ осталась прежней. Правительство запретило пересматривать тарифы на водоснабжение и водоотвод, а также на газ, отопление и горячую воду.
Напомним, ранее сообщалось, что в Минэнерго не исключают повышения тарифов на свет.
Кроме того, мы ранее информировали, что Кабмин готовит повышение цен на свет.
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