Тарифы на электроэнергию хотят поднять на 30%: кому придется платить больше

Тарифы на электроэнергию хотят поднять / © ТСН.ua

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Тариф на передачу электроэнергии для бизнеса может возрасти на 30%. Именно этот вопрос будут рассматриваться в ближайшие дни на заседании НКРЭКУ.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Кучеренко в эфире Вечір.LIVE.

Поднимут ли тарифы на передачу электроэнергии для бизнеса на 30%

Для украинского бизнеса готовится существенное повышение тарифа на передачу электроэнергии — стоимость услуги может подскочить сразу на 30%.

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Соответствующий вопрос Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует вынести на рассмотрение в ходе ближайшего заседания.

По словам парламентария, это решение непосредственно коснется коммерческого сектора, тогда как для бытовых потребителей тарифы на электроэнергию должны остаться без изменений.

«Тариф „Укрэнерго“ должен вырасти с 70 до 90 копеек за киловатт-час. Для населения ничего не изменится — тариф 4,32 грн за кВт-ч останется неизменным. Но бизнес заплатит дополнительно около 30 млрд грн в год», — говорит Кучеренко.

Кроме этого, Алексей Кучеренко отметил, что параллельно с этим процессом в Украине могут повысить тарифы на распределение электроэнергии для операторов систем распределения, то есть облэнерго.

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Подобные шаги, по мнению нардепа, неизбежно спровоцируют новый виток инфляции, поскольку предприятия будут вынуждены компенсировать дополнительные расходы на коммунальные услуги за счет конечных потребителей.

«Все это ляжет на бизнес, а затем будет заложено в стоимость товаров и услуг. Чуда не бывает — это запустит цепную реакцию роста цен», — подытожил депутат.

Тарифы на коммунальные услуги: последние новости

Напомним, в июне 2026 года в Украине состоялся пересмотр стоимости жилищно-коммунальных услуг, в результате чего тарифы на водоснабжение и водоотвод в некоторых регионах выросли в 2-3 раза, местами превысив 100 грн за кубометр.

Главным толчком к этому стало вступление в силу Закона №4777-ІХ, передавшего полномочия по формированию тарифов от НКРЭКУ местным общинам. Получив право без помощи других определять цена услуг, органы местного самоуправления начали массово корректировать цены в согласовании с реальными тратами компаний.

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Абсолютным рекордсменом по уровню цен стал Павлоград с тарифом 113 грн за кубометр. Значительное повышение также зафиксировано или запланировано в других городах: в Тернополе — 99 грн, Ужгороде — более 96 грн, Кривом Роге — около 78 грн, Луцке — 73 грн, Черновцах — 63,5 грн и Одессе — рост почти в 2,7 раза.

В Киеве и Львове окончательные решения еще не приняты.

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