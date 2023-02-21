Тарифы на электроэнергию могут вырасти в четыре раза: в Кабмине рассматривают предложения

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ограничила рост тарифов на свет. Однако в правительстве рассматривается несколько разных концепций либерализации рынка электроэнергии.

Об этом рассказал советник премьер-министра Украины Юрий Бойко.

Самая радикальная из этих концепций предполагает установление рыночных цен.

Другие, по словам Бойко, предусматривают разнообразные графики повышения цен для того, чтобы смягчить последствия таких повышений для потребителей.

Как считает советник, скорее всего, весной одну из этих стратегий придется утвердить. В противном случае не удастся преодолеть кризис в энергетике.

Кроме этого, повышение цен будет способствовать более быстрому поступлению инвестиций, предполагает Юрий Бойко.

Уменьшить негативные последствия повышения тарифов на электроэнергию помогут, по словам советника, адресные монетарные субсидии для незащищенных слоев населения.

«Сегодня тариф для бытовых потребителей примерно в четыре раза ниже реальной цены энергии. И, поддерживая этот тариф, государство дотирует каждый киловатт-час независимо от уровня доходов всех потребителей. Сегодня на такие дотации уходит уже более 140 миллиардов гривен в год», – рассказал он.

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