Тарифы на электроэнергию с Нового года в Украине могут вырасти вдвое: кого это коснется

С 1 января 2023 года цены на электроэнергию могут вырасти вдвое

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" внесла предложение по увеличению тарифов на передачу электрической энергии и диспетчерское (оперативно-технологическое) управление с 1 января 2023 года. Обоснование такого повышения тарифов опубликовано на сайте компании.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна принять окончательное решение по этому предложению.

Если решение Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, будет принято, тариф на передачу электрической энергии вырастет с 345,64 грн/МВт-час. до 636,17 грн/МВт-час. Тариф на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению НЭК "Укрэнерго" вырастет с 62,13 грн до 207,63 грн/МВт-час.

То есть тарифы на свет для бизнеса могут взлететь более чем в два раза.

Среди причин повышения тарифов "Укрэнерго" указала существенный рост объема работ, их стоимости, рост расходов на сырье, топливо и материалы, рост расходов на капитальные инвестиции и оплату труда и т.п. из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры Украины.

Повышение цен на электроэнергию для бизнеса будет заложено в себестоимость товаров, что приведет к росту цен и ляжет на плечи потребителей.

Читайте также: